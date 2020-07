Karol G compartió con sus seguidores que ya superó el COVID-19

“Mi decisión fue no hacerlo público porque salía mi sencillo (Ay, Dios mío), que ya estaba programado. Mi intención no era que la noticia fuera que tenía el virus y no mi canción o que se armara un escándalo”. Así explicó Karol G por qué no habló antes de su positivo por COVID-19.

La despampanante mujer se sinceró con sus seguidores y trató en profundidad el tema en un vivo de Instagram el 13 de julio, en el que contó que el otro motivo por el que no quiso que se conociera su diagnóstico del nuevo coronavirus fue para no preocupar a su familia.

Los fans de la lindísima cantante de reggaetón entendieron y apoyaron su posición, y la espectacular artista recibió miles de mensajes solidarios. Para su tranquilidad, la de sus seres queridos y sus millones de admiradores, ella anunció que una reciente prueba salió negativa.

