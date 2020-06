Daniela Ospina, solidaria con niña embera abusada por miembros del Ejército

El país está conmocionado porque 7 integrantes del Ejército abusaron sexualmente de una menor de 13 años, de un resguardo indígena embera chamí, y aceptaron los cargos por el delito. Daniela Ospina no fue indiferente al repudiable hecho.

La hermosa administradora de empresas se solidarizó y se puso del lado de la víctima. La linda joven lamentó la terrible situación que vivió la niña en el corregimiento de Santa Cecilia, del municipio de Pueblo Rico, ubicado en Risaralda.

La bella modelo publicó una reflexión en su cuenta de Instagram: “Lo que le sucedió a ella en particular, no tiene nombre ni justificación y cada día me sorprendo de la maldad infinita del hombre y de las cosas tan atroces que se pueden llegar a cometer”, escribió muy conmovida.

Lea acá el mensaje completo de Daniela Ospina por el abuso que cometieron los militares: