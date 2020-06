Daniela Ospina abrió el corazón y habló de su “relación súper linda” con James Rodríguez

La noticia del divorcio de James Rodríguez y Daniela Ospina sorprendió a muchos. El jugador del Real Madrid y la bella empresaria anunciaron su separación en el 2017, apenas antes de que el mediocampista fuera cedido a préstamo al Bayern Múnich y ella confesó que se debió a que sus objetivos laborales eran diferentes.

En un vivo de Instagram, la hermosa modelo se sinceró en cuanto a su vida personal. “Que yo ya haya fallado una vez en mi familia, no significa que yo no quiera una familia. Porque al contrario, amo la familia, respeto la familia, me encanta la familia y puede pasar: tú puedes fallar o buscar otras cosas, que no son exactamente las que te pongan en ese momento y no está mal; no está mal decir ‘no’, no está mal decir ‘sí’”, afirmó la linda joven.

La atractiva paisa aprovechó el espacio y aseguró que se lleva muy bien con el volante de la Selección Colombia. “Hoy lo digo: tengo una relación súper linda con el papá de mi hija, porque es súper importante que los errores de nosotros no sean pasados a nuestra hija. Ella no tiene la culpa de absolutamente nada, son cosas que nosotros como papás tenemos que asumir. El día que decidí quedar en embarazo, quería una hija con ese padre y quería una hija con esa familia”.

