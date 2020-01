Mara Gómez, la jugadora trans que es noticia en Argentina

Hace 9 segundos Por Jeison Cifuentes Pérez Por









Villa San Carlos, club de fútbol femenino que comporte en los torneos de la AFA, tiene un nuevo refuerzo: Mara Gómez. Es la primera jugadora trans en el fútbol femenino de ese país.









Tiene 22 años y su posición es delantera. Villa San Carlos la contrató porque una de sus principales dificultades en la temporada (es colero en la clasificación general) es la falta de gol. Solamente cuenta con 7 goles a lo largo del certamen.

Mara Gómez: “Nunca me sentí excluida”

La llegada de Mara no solo ha sido noticia para el equipo. Su condición de trans no pasó desapercibida en los medios deportivos de ese país. Ella comentó que no se ha sentido discriminada: “En todos los clubes que jugué me trataron muy bien, todas somos parte del mismo trabajo y nunca me sentí excluida de ningún plantel”, comentó l diario El Día.

La experiencia de Mara Gómez en el fútbol femenino de Argentina se resume en La Liga Amateur Platense, del cual fue goleadora. Así mismo, integró los planteles de Defensores de Cambaceres y del equipo de la UOCRA.









Así reportaron el fichaje de Mara

#Primera 🇧🇼⚽ | En el primer día de pretemporada, las futbolistas Ludmila Angeli y Mara Gómez fueron presentadas con el plantel y entrenaron a la par del grupo. #SomosVillaSanCarlos#VSCFem pic.twitter.com/4GhONtj9EU — Villa San Carlos Femenino (@vscffem) January 7, 2020









Su mensaje por el fútbol femenino