Tottenham presenta su nuevo uniforme principal Nike 22/23

Manteniendo las cosas simples y limpias, Nike presenta la camiseta de local Tottenham Hotspur 22/23, que se inspira en la cultura única del distrito local.

Cuando un equipo ha jugado durante 140 años, se esperan ciertas cosas. Los fanáticos exigirán no solo un estilo de juego, sino también una identidad que se extienda más allá de la cancha, y una parte clave de esa identidad debe ser la camiseta.

Representa no solo quién eres, sino también de dónde eres y es esta mentalidad la que Nike se ha prestado para la creación de la nueva camiseta de local del Tottenham Hotspur, que se usará en la temporada 22/23.

Our new look for 2022/23 😎

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 7, 2022