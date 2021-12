PUMA quiere a Haaland otra temporada más en Borussia Dortmund

Con cada nueva ventana de transferencia, el nombre de Erling Haaland llega como una salida segura del Borussia Dortmund.

Su representante, Mino Raiola, alimenta constantemente los rumores sobre una salida del club alemán. Sin embargo, PUMA, proveedor de equipamiento deportivo para Borussia Dortmund, quiere que se quede, al menos por una temporada más.

“Mi recomendación, por supuesto, es que se quede en el Borussia un año más. Pero también sé que lo están sacando de todos lados”, dijo Björn Gulden, director ejecutivo de la marca y miembro del consejo de supervisión de la BVB.

Otro punto del atacante tiene que ver con su acuerdo personal con Nike. Finaliza en el verano de 2022 y también es de interés para PUMA. Para el ejecutivo, pese a su cautela sobre el tema, patrocinar al jugador y su permanencia en Dortmund sería el escenario perfecto.

“Me gustaría tenerlo bajo contrato, eso también puede pasar. Erling con guayos Puma en BVB sería mi combinación favorita. La elección de proveedor y club debe considerarse de forma aislada. Pero espero, y eso es lo que quiero decir como aficionado, que Erling se quede en Dortmund un año más”, explica Gulden.

Uno de los interesados ​​en contar con el jugador es el Manchester City, también patrocinado por PUMA. Cuando el nombre del atacante aparece en la agenda del City, la propia empresa aparece como un facilitador para que esto suceda.

Still flying high ✈️ after last night’s win! ⚫🟡 @BVB pic.twitter.com/Stf4ngIH8k

— Erling Haaland (@ErlingHaaland) December 16, 2021