Trato cerrado: La Premier League permanece en los canales de Disney hasta 2025. El grupo superó la fuerte competencia de Warner Media en la puja.

Se mantendrá a la élite inglesa en su grilla. Los derechos son exclusivos de TV abierta, TV paga y streaming (STAR +). Según la carta de invitación a la licitación, los interesados ​​debían ofrecer al menos US$ 25 millones.

El nuevo contrato arranca a partir de la temporada 2022/2023 y se extenderá hasta el trienio 2024/2025. Disney seguirá con los derechos para toda América Latina.

La historia de casi dos décadas de la Premier League en ESPN pesó mucho en la liga inglesa. El torneo ha estado en el grupo desde 2003 y fue fundamental para aumentar la popularidad de PL en esta parte del mundo. Hoy, la Premier League tiene una de las mayores audiencias de ESPN.

Además de la principal competición del fútbol inglés, ESPN y Star+ también transmiten en exclusiva los partidos de la Copa FA y la Copa de la Liga, así como la Supercopa FA, el torneo inaugural de la temporada en el país.

