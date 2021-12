Premier League investigará acuerdos con empresas de criptomonedas

La Premier League investigará los patrocinios recientes de clubes ingleses con empresas de criptomonedas.

La liga inglesa teme por la falta de regulación en el sector y la posibilidad de que los fanáticos se vean tentados a usar criptoactivos para especular, exponiéndose a riesgos financieros. Aparte de la reputación de los equipos, que podría verse perjudicada. Sin embargo, los acuerdos siguen creciendo.

Southampton cerró recientemente con el sitio web educativo learncrypto.com para el patrocinio del kit de capacitación. Watford anunció Stake.com, que se autodenomina un casino de Bitcoin y una compañía de apuestas deportivas.

CoinJar también es uno de los patrocinadores de Brentford. Más recientemente, el Manchester City suspendió un acuerdo con 3Key debido a preocupaciones sobre su reputación desconocida, especialmente la falta de presencia digital.

