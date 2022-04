Pepsi lanza campaña mundial para activar la Champions League

Pepsi presentó la nueva campaña global “Juega para inspirar” para activar su relación icónica con la Liga de Campeones. Fue dirigida por el galardonado cineasta español Ernest Desumbila.

La marca quiere homenajear a los agentes de cambio que impulsan el presente y el futuro del fútbol, ​​dentro y fuera del campo, y cuenta con la participación de Ronaldinho, Lionel Messi, Paul Pogba y Lucy Bronze.

“Estoy muy contento de volver a vestir una camiseta de Pepsi. Me encanta que esta campaña se trate de inspirar a la próxima generación de talentos futbolísticos y seguir jugando con pasión”, comentó Ronaldinho.

“Siempre es genial estar de vuelta en el equipo de Pepsi. Pepsi es una marca que celebra hacer las cosas a su manera, y eso es algo con lo que siempre me he identificado. Este año no es diferente, y estoy personalmente inspirado para compartir el mensaje de que no importa quién eres o de dónde vienes o qué tan loco es tu sueño. Tienes que ir tras él con pasión y entrega para conseguir todo lo que quieres”, añadió Messi.

Además, la marca también seleccionó una canción, se hizo una sociedad con Montell Jordan, una estrella del hip-hop y el rhythm & blues, quien creó una versión actualizada de “This is How We Do It”, un clásico de la misma de la años 1990. La canción recreada, “Mama I Made It (How We Do It)” combina la voz del artista Say Mo con la de Jordan y fue producida exclusivamente para la campaña “Play to Inspire”.

A lo largo de la campaña “Juega para inspirar”, la marca buscará inspirar a la próxima generación de talentos del fútbol y pioneros culturales a través de las historias personales presentes, pasadas y futuras de los atletas de Pepsi y del Colectivo y las ambiciones compartidas en una serie de contenido digital. El movimiento de Pepsi también incluye asociarse con el diseñador de moda británico Liam Hodges para crear una colección cápsula de edición limitada inspirada en la rica herencia del fútbol y la campaña visionaria de la marca de este año, que se venderá en la primavera de 2022.

“Pepsi es el ritmo divertido del fútbol. Defendemos el talento dentro y fuera del campo, siempre buscando traer campañas únicas e interesantes que al mundo le encanta ver y ser parte de ellas. Este año, estamos reconociendo el hermoso juego tal como es hoy, desde icónico hasta prometedor, celebrando la forma en que todos están construyendo el juego juntos”, agregó Michael Walford, director sénior de marketing global de Pepsi.

En Brasil, Pepsi lanzó tres latas especiales de Pepsi Black con un atuendo especial y estampados personalizados con Lionel Messi, Paul Pogba y la copa de la Liga de Campeones.