NFT del Barcelona sobre Johan Cruyff se posiciona como una “obra de arte”

La animación fue creada por 40 artistas de gráficos por computadora y efectos visuales de Hollywood.

Barcelona ha detallado el lanzamiento de su primer token no fungible (NFT) y lo posiciona como un “arte”, a la venta en la casa de subastas de Sotheby’s en Nueva York la próxima semana.

El NFT es un ‘arte digital audiovisual’ animado titulado ‘En cierto modo, inmortal’ que presenta un movimiento de Johan Cruyff para marcar un gol contra el Atlético de Madrid en 1973.

El ganador de la subasta se convertirá en ’embajador digital del Barça’ con acceso exclusivo al club, disfrutando de la hospitalidad en el interior del Camp Nou durante cinco años. Además, podrás participar en la entrega del balón antes de un partido amistoso en el estadio.

The future owner of the NFT will become the Club’s Digital Ambassador and will be able to live unique Barça experiences.

