Neymar es el nuevo embajador del juego PUBG

Para activar el arranque de la sociedad, el delantero jugará con nombres como Gaules, Netenho y Sparkingg.

Es cierto que un fanático de los juegos, Neymar se convirtió en embajador de PUBG. Con el delantero del Paris Saint-Germain, el juego promete traer varias sorpresas y novedades, además de activaciones para el público, como livestreams con grandes influencers.

Para KRAFTON, responsable del juego, la oficialización de esta asociación representa un gran logro y llega en un momento oportuno: la celebración de la Copa del Mundo a finales de este año y la transición de PUBG: BATTLEGROUNDS al modelo gratuito.

