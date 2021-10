New Balance lanza la cuarta camiseta del AS Roma 21/22

Además de su vestuario habitual, la Roma ahora tiene una cuarta camiseta hecha a la medida para la temporada 21/22, cortesía de New Balance.

La camiseta ASR Edition, como se la conoce, debutará en el partido de la Europa Conference League del equipo contra Bodo / Glimt.

La Roma se ha ganado la reputación de ser uno de los equipos más elegantes de Europa. Esa reputación ha seguido creciendo desde que New Balance entró como socio técnico al comienzo de la campaña actual.

La marca estadounidense ha proporcionado a los Giallorossi una excelente combinación de camisetas de local y visitante. Ahora se ven reforzadas por la llegada de una nueva cuarta camiseta, omitiendo extrañamente el lanzamiento de una tercera indumentaria.

