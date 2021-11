NBC sigue siendo el hogar de la Premier League en los Estados Unidos hasta 2028

La disputa multimillonaria por los derechos de retransmisión de la Premier League en Estados Unidos llegó a su fin. La liga inglesa firmó un nuevo acuerdo de seis años con NBC Sports, que continuará con el torneo que celebra desde 2013.

El contrato, que tendrá una vigencia de seis años, comenzará en 2028 y producirá un total de 2.000 millones de dólares. El canal presentará los 380 juegos a lo largo de la temporada y también incluye cobertura en español.

“Estamos encantados de anunciar nuestro nuevo acuerdo de transmisión en EE. UU. Con NBC Sports, que ha sido un socio brillante de la Premier League durante las últimas nueve temporadas. NBC Sports fortaleció significativamente la popularidad de la liga en los Estados Unidos en ese momento a través de su fantástica cobertura y promoción.

