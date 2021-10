Midea vuelve a ampliar su asociación con el Manchester City

Midea, una empresa china que fabrica electrodomésticos y aires acondicionados, ha renovado su asociación con el Manchester City. Juntos desde principios de 2020, el acuerdo ya se había ampliado para incluir también al equipo femenino de City y New York City FC , de Major League Soccer (MLS).

“La visibilidad global de Midea es todavía bastante pequeña en comparación con nuestras ambiciones. A parceria com o Manchester City, premiada como a equipe esportiva mais inovadora do mundo e que tem como filosofia buscar resultados extraordinários por meio de um futebol superatrativo de se ver, nos dá grande visibilidade global e um parceiro de negócios com as mesmas grandes ambições para el futuro. Hay 55,000 fanáticos en el estadio, pero millones de fanáticos del Manchester City de los 3,5 mil millones de fanáticos del fútbol en todo el mundo lo miran en casa, en la televisión y en las redes sociales, y Midea está en casa. Como tal, en Midea nos complace mostrar nuestro compromiso y visión de futuro a los miles de millones de fanáticos que disfrutan del fútbol en casa”, dijo Eric Wang, vicepresidente de Midea Group y presidente y director ejecutivo de Midea’s International Business Division Group.

Durante la pandemia, Midea destacó en activaciones con el club inglés. #MideaHomeChallenge fue uno de ellos, que buscó mantener a los fanáticos involucrados con el equipo durante el período de aislamiento. En este sentido, los jugadores desafiaron a los fanáticos a mostrar sus habilidades futbolísticas, promocionando indirectamente los electrodomésticos de la compañía china en el hogar.

