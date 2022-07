Manchester City lanza la experiencia del metaverso en asociación con Roblox

Entre varias iniciativas, ‘Blue Moon’ contará con minijuegos, la tienda oficial del club, además del trofeo virtual de campeón de la Premier League.

El Manchester City ha lanzado una nueva experiencia en el metaverso denominada ‘Blue Moon’. Proviene de una expansión de la sociedad del club con Roblox, destino de iniciativas como Nike , PUMA y la NFL .

‘Blue Moon’ sigue la historia de los personajes ‘Moonchester’ y ‘Moonbeam’ y presenta tareas interactivas con temas espaciales. Las actividades incluyen un minijuego y una tienda del club en línea, donde los usuarios pueden jugar y ver partidos de ‘Moonball’, competir por recompensas e interactuar con otros usuarios de Roblox. Por tiempo limitado, la camiseta local del Manchester City para la próxima temporada estará disponible para desbloquear como un artículo gratuito.

