Lewis Hamilton y Serena Williams: ¿compradores del Chelsea?

El tenista y el piloto se han sumado al consorcio liderado por Martin Broughton, expresidente de Liverpool y British Airways.

Lewis Hamilton y Serena Williams se sumaron al grupo liderado por el expresidente del Liverpool, Martin Broughton, para adquirir el Chelsea. Josh Harris y David Blitzer, accionistas de Crystal Palace, también forman parte del mismo consorcio.

Broughton, quien también es ex presidente de British Airways, contrató a Sebastian Coe, presidente de World Athletics, el organismo rector del atletismo mundial, para asesorarlo en la negociación. Si Harris y Blitzer compran Chelsea junto con Broughton, tendrán que vender sus participaciones en Palace.

Según Sky News, el tenista y el piloto de Fórmula 1 han prometido 10 millones de libras esterlinas cada uno para la oferta. Es importante recordar que ambos deportistas se convirtieron en exitosos inversores fuera de sus campos de actividad.

Serena Ventures, el fondo de capital de riesgo de los atletas, anunció esta semana una inversión en Opensponsorship, una startup de tecnología deportiva con sede en el Reino Unido. Hamilton ha respaldado una serie de empresas en etapa inicial, como Zapp, la aplicación de entrega de comestibles de comida rápida con sede en Londres.

Sin embargo, no está claro qué entidades corporativas utilizaría el dúo para invertir en el Blues .

La venta del Chelsea es consecuencia de la salida del multimillonario Roman Abramovich, que ha sufrido una serie de sanciones del gobierno británico por su estrecha relación con el presidente ruso, Vladimir Putin. El proceso de negociación debe completarse a fines de abril.

A tough week but we continue to work. 👊

Inside Cobham episode six. ⤵️

— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 21, 2022