Lanzan colección de ropa para celebrar el legado de Pelé

Las piezas están inspiradas en el Santos, la selección brasileña y la trayectoria del Rey.

Pele y Roots Of Fight (ROF) se han unido para lanzar una colección de ropa que celebra la historia y el legado del Rey del Fútbol.

Con la colaboración, Pelé estará junto a leyendas como Muhammad Ali, Bruce Lee, Maya Angel, quienes también inmortalizaron sus nombres en líneas exclusivas.

Parte de las ventas de los productos se destinarán a la Fundación Pelé, que apoya a organizaciones que luchan contra la pobreza en todo el mundo.

“Roots of Fight rinde homenaje a grandes leyendas del boxeo, como mi amigo Muhammad Ali, leyendas de las artes marciales y también a personas que cambiaron el mundo con sus actitudes, como Maya Angelou. Estoy encantado de que estén comenzando su viaje futbolístico conmigo y de ser parte de este grupo de íconos en el deporte y la cultura”, dijo Pelé.

Para representar el impacto eterno que Pele ha tenido no solo en el fútbol de hoy, sino en la cultura popular en general, ROF eligió, para el lanzamiento de la asociación, las raíces del Rey en Santos. La asociación terminará recordando la infancia de Pelé en Três Corações (MG) y seguirá su progreso hasta el último capítulo de su carrera en el New York Cosmos, ilustrando en última instancia su trascendencia monumental en el deporte, la historia y la cultura contemporánea.

“Es un honor absoluto rendir homenaje y poder asociarme con el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos”, dijo Jesse Katz, fundador y director ejecutivo de Roots of Fight.

Inicialmente, la línea incluye camisetas, camisetas sin mangas, pantalones cortos, sudaderas con capucha y una mochila. Para otoño/invierno, todavía habrá sombreros, chaquetas y una variedad de otras prendas y accesorios.