Fan Token de Millonarios, listo para salir a la venta

El token de Millonarios se llama $MFC. Es un activo digital, que nunca tiene una caducidad. Es una especie de membresía, que le da a quien la compre derecho a votar en algunas de las decisiones oficiales del club y otro tipo de experiencias.

Se tiene proyectado que sean decisiones oficiales, encuestas formuladas desde la institución, con la garantía de asumir como definitiva la decisión de los aficionados. Por ejemplo, tomando como ejemplo otro tipo de decisiones los aficionados en otros clubes han decidido en asuntos así: Diseños de autobuses, lema oficial del equipo y hasta el 11 titular, aunque solo lo han hecho en algunos casos para partidos de carácter oficial.

Se puede votar una sola vez por encuesta, pero el peso del voto tiene valor definitivo, en función del número de fan token que haya comprado. Por ejemplo, si adquirió 10 fichas, entonces el voyo equivale a 10.

No, son para siempre, incluso después de varias votaciones y recompensas.

El 30 de noviembre es la fecha proyectada para la puesta en venta del fan token, desde la App de Socios.com. Cada fan token tiene un valor de 2 dólares.

📍⏰Bookmark this tweet and set an alarm@MillosFCOficial Official Fan Token comes to the Socios App next week.

👇Here’s everything you need to know ahead of the FTO®$MFC ⚡️ $CHZ pic.twitter.com/ngr9AEhxtv

— Socios.com (@socios) November 25, 2021