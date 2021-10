El FC Barcelona piensa en el Futuro Camp Nou

El FC Barcelona dio a conocer los últimos planes para el “Futur Camp Nou” (Futuro Camp Nou), que aún debe ser aprobado.

Estaba previsto que tuviera lugar el domingo 17 de octubre, pero la asamblea tuvo que ser interrumpida a las seis horas, ya que el partido contra el Valencia estaba a punto de comenzar. Los socios del club ahora volverán a reunirse el sábado 23 de octubre, un día antes del Clásico.

Si bien los planes para la renovación del estadio y el área circundante, así como la arena cubierta, ya fueron aprobados por los miembros en 2014, hasta ahora se ha hecho poco trabajo. La nueva administración consideró necesario obtener la aprobación de planes actualizados que reflejen un cambio en el costo y nuevos desafíos en comparación con hace siete años.

If next Saturday the Assembly approves the financing of Espai Barça, we will hold a referendum with all the members to ratify the decision. And in the field, now more than ever, everyone needs to stand by the team. Because as you know: I si tots animem guanyarem! pic.twitter.com/q5f0Mp65HZ

