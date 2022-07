DXC se apodera de la manga en la camiseta del Manchester United

La compañía, que toma el relevo de Kohler, trabajará con foco en la transformación digital y la innovación del club.

DXC Technology es el nuevo patrocinador del Manchester United y reemplazará a Kohler en la manga de la camiseta de los Red Devils.

Según el acuerdo, la empresa trabajará con foco en la transformación digital y la innovación del club. Además del uniforme de juego, DXC se asociará con la Fundación Manchester United, contribuyendo al servicio que ofrece a la comunidad. La organización trabajará con expertos de DXC para diseñar y ofrecer talleres y programas para su red de escuelas asociadas en Manchester, brindando oportunidades de capacitación para los jóvenes de la comunidad.

“Estamos orgullosos de dar la bienvenida a DXC como nuestra principal transformación digital, la Fundación del Manchester United y socio en la manga de la camiseta en esta nueva y emocionante era para el club. Somos dos organizaciones con una creencia común en el poder de la tecnología para ganar”, dijo Victoria Timpson, directora ejecutiva de asociaciones del Manchester United.

United trabajará con DXC para basarse más en los datos y optimizar su oferta digital para los fanáticos, ayudando a mejorar la forma en que los fanáticos se involucran e interactúan con sus plataformas.

DXC entregará y desarrollará la presencia digital del Manchester United, incluido el sitio web del club y las plataformas de medios, reuniendo a una comunidad global de 1.100 millones de fanáticos y seguidores. En el futuro, DXC administrará la aplicación United, que tiene usuarios en 214 territorios de todo el mundo y es la aplicación deportiva más descargada en 68 mercados.

En una de las iniciativas, DXC agilizará los datos analíticos que ayudarán al club a brindar una experiencia más personalizada para los fanáticos en todos los canales digitales del club.

DXC ayudará a Manchester a aprovechar el poder de los datos para mejorar la experiencia de los fanáticos y ciertas operaciones comerciales. En un primer paso, las partes ofrecerán una nueva plataforma que agregará datos de todo el club y permitirá nueva información para respaldar la planificación estratégica y mejorar el rendimiento comercial.

