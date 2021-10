Botafogo crea una camiseta especial, homenaje a Garrincha

Garrincha, el ídolo más grande en la historia del club, inspiró la creación de una camiseta edición especial y única, con rayas torcidas, inspirada en las piernas curvas de Mané.

Pero eso no fue todo lo que lo hizo tan diferente del resto. En el campo, Garrincha fue un verdadero acróbata. Una máquina para doblegar a los oponentes. O, simplemente, la alegría de la gente. Principalmente, del pueblo brasileño y Botafogo.

Pra fechar a programação especial de aniversário do Mané, a exibição do documentário “Garrincha: Alegria do Povo”, às 19h, na Botafogo TV!

Fique ligado: https://t.co/q7mVcnZJzt #MaiorÉOMané pic.twitter.com/19kZ3lvxJd

— Botafogo F.R. (@Botafogo) October 28, 2021