¡Nuevo juego de los Supercampeones en este 2020!

Hace 38 mins Por Jeison Cifuentes Pérez

Bandai Namco hizo un anuncio que tiene entusiasmados a los amantes de los Supercampeones: Durante el 2020, para PC, Nintendo Switch y PlayStation4, será lanzado “Captain Tsubasa. Rise of New Champions”.

Este videojuego, afín a una época como la actual, se antoja una maravilla: Combina la tradición de los juegos arcade de fútbol con la animación y detalles que hicieron de los Supercampeones una de las serie más importantes de las últimas décadas. El estudio japonés Tamsoft estuvo detrás del desarrollo.

Ya circula un tráiler oficial, donde se identifican a los grandes protagonistas de la serie como Oliver Atom (Tsubasa), Benji Price (Kojiro Hyuga), Steve Hyuga y Tom Misaki, solo por mencionar a los más importantes.

No se han dado grandes detalles acerca de cómo será el juego, los modos, si se podrá jugar online contra otras personas… a manera de expectativa solo se conoce que “Captain Tsubasa. Rise of New Champions” tendrá varios modos de juego.

“No es un juego que se haya creado pensando únicamente en los amantes del manga, sino para que pueda ser disfrutado por los aficionados al fútbol de todo el mundo”, dijo Hervé Hoerdt, representante de Bandai Namco.

También se podrán hacer varios de los disparos más famosos de la serie como los movimientos característicos de los principales personajes.

Tráiler del nuevo juego de los Supercampeones