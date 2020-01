¿Karim Benzema divulgó una nueva camiseta del Real Madrid?

El delantero francés Karim Benzema, ausente en la Supercopa de España por lesión, compartió unas fotos en su Twitter que parecen anticipar un nuevo lanzamiento de camiseta en el Real Madrid.

Siguiendo la estrategia que hizo la Juventus cuando jugó con una camiseta especial, con los apellidos en árabe y la numeración basada en otro modelo de tipografía, Real Madrid pareciera tener algo entre manos. Bastante semejante.

En las fotografías compartidas por Benzema, además de lamentarse por no poder jugar la Supercopa y darle buena suerte a sus compañeros, las fotos dejan entrever un uniforme del Real Madrid con tipografía árabe. Los nombres de los jugadores están escritos así.

Todo es un misterio porque finalmente el equipo principal disputó su compromiso contra el Valencia con el uniforme alternativo (verde) y sin rasgos árabes en la numeración o escritura de los nombres.

Aun así, las fotos convocan la atención porque puede tratarse de un lanzamiento especial, ni propiamente para competir, pero sí con alguna intención de aprovechar la presencia del club en territorio árabe. Es un mercado interesante para ellos.

Wish I could be there for the game in Saudi Arabia! Good Luck! #هلامدريد 🛠 @adidasfootball pic.twitter.com/CGWD7aAS63

— Karim Benzema (@Benzema) January 8, 2020