Homenaje de Puma para Sergio Agüero por hacer historia en la Premier

Sergio Agüero completó su duodécimo tercer ‘hat-trick’ y además se convirtió en el máximo goleador extranjero de la Premier League.

Todo esto se dio en el compromiso que el Manchester City goleó 6 – 1 al Aston Villa. Para honrar este logro, PUMA le presentó al argentino un par de guayos PUMA One, edición especial.

Sergio Agüero es una máquina para marcar goles en la Premier League: 177 anotaciones en 255 partidos que lo dejan como el jugador extranjero con la puntuación más alta que la liga haya visto.

Para celebrar esta hazaña, PUMA presentó un par de botas ONE en edición especial, con los colores de Manchester City y un diseño único.

Sin que existan más indicios por parte de la marca, todo indica que, por ahora, estos guayos solamente los usará el delantero argentino. No se sabe aún si habrá un periodo de venta especial para los hinchas.

One record wasn’t enough for @aguerosergiokun.

12 PL hat-tricks (and record-breaking PUMA One boots) 👑 pic.twitter.com/yFUNexErWr

— PUMA Football (@pumafootball) January 12, 2020