Camiseta de Colombia en 1990, entre las 50 mejores de la historia

La camiseta que la Selección Colombia usó en el Mundial de Italia 1990 fue elegida como una de las 50 mejores en toda la historia por parte de una prestigiosa publicación inglesa.

La revista inglesa Four Four Two hizo una ambiciosa selección: Las 50 mejores camisetas en toda la historia del fútbol. Repertorio amplio del cual Colombia es partícipe con un modelo bastante especial para los aficionados a la Tricolor.

La camiseta es nada menos que la roja de la Selección Colombia, marca adidas, con la cual disputó el Mundial de Italia 1990. Un modelo que trae el recuerdo de aquel gol agónico por parte de Freddy Rincón contra Alemania.

Esa camiseta, además, tuvo su homenaje por parte de la marca de las tres líneas con motivo de la indumentaria diseñada para el Mundial de Brasil 2014. El segundo uniforme del cuadro nacional se inspiró en aquel manto legendario.

La revista inglesa Four Four Two rescató la camiseta de Colombia en 1990 como una de las 50 mejores en toda la historia. Es la única referencia que hay sobre nuestro país en un recuente especial de la publicación.

Pero hay más detalles: La camiseta de Colombia en el Mundial de Italia 1990 ocupó el lugar 16 dentro del ránking de 50.

Las 50 mejores camisetas de la historia

