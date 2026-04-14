La carrera de Yoshan Valois ha tenido en pocos meses uno de esos giros que solo el fútbol puede ofrecer. El delantero colombiano, nacido en el Chocó y con apenas 21 años, pasó de vivir un traspaso internacional frustrado a convertirse en protagonista de uno de los partidos más especiales del fútbol argentino: el clásico entre Lanús y Banfield.

Lo que parecía un camino lleno de incertidumbre terminó convirtiéndose en una noche inolvidable. Valois, que había llegado al fútbol argentino buscando consolidarse en el exterior, marcó el gol del triunfo en los minutos finales del clásico. Un desenlace que resume perfectamente el momento que vive el atacante: una historia de perseverancia que encontró recompensa en el momento menos esperado.

Quién es Yoshan Valois, el delantero colombiano que llegó a Lanús

Yoshan Valois es un delantero chocoano que comenzó su carrera profesional en el fútbol colombiano. Sus primeros pasos los dio con Internacional de Palmira, club en el que empezó a mostrar las condiciones que lo proyectaban como un atacante con futuro.

Posteriormente llegó a Deportivo Pasto, equipo con el que tuvo el mejor momento de su carrera en el fútbol colombiano. En la temporada 2025 logró destacarse con una cifra notable para un delantero joven: anotó 10 goles en 20 partidos.

Ese rendimiento llamó la atención de varios clubes del exterior. Su potencia física, capacidad para atacar los espacios y presencia dentro del área lo convirtieron en un delantero interesante para equipos que buscaban talento joven en Sudamérica.

Antes de su llegada a Lanús también tuvo una experiencia internacional en Venezuela, donde jugó con Zamora FC, sumando minutos fuera del país y empezando a construir un recorrido internacional.

El fichaje fallido a Rusia que cambió el rumbo de la carrera de Yoshan Valois

El primer gran salto internacional de Valois parecía tener destino en Europa. El club Akhmat Grozny, del fútbol ruso, decidió apostar por él tras su destacada temporada con Deportivo Pasto. La operación representaba una transferencia importante, ya que el negocio superaba el millón de dólares por el pase del futbolista. Incluso el delantero fue presentado oficialmente por el club ruso: se puso la camiseta, participó en fotografías oficiales y tenía previsto firmar un contrato por tres temporadas.

Sin embargo, cuando todo parecía resuelto, el fichaje terminó cayéndose por dificultades relacionadas con el proceso de pago de la transferencia. Las condiciones finales planteadas para la operación no se ajustaban a los estándares de cumplimiento normativo y legal que rigen el sistema financiero internacional y colombiano.

Ante esa situación, el negocio no pudo concretarse y Valois tuvo que regresar a Deportivo Pasto. Fue un episodio poco común dentro del mercado de fichajes, ya que el jugador ya había sido presentado oficialmente por el club europeo.

El regreso a Deportivo Pasto y una nueva oportunidad en el exterior para Yoshan Valois

Después del fallido fichaje en Rusia, Valois volvió a Colombia para reintegrarse al Deportivo Pasto. En medio de ese contexto, incluso fue suplente en un partido de la Liga BetPlay mientras se definía nuevamente su futuro profesional.

Pero el fútbol le tenía preparada otra oportunidad para salir al exterior. El Club Atlético Lanús, uno de los equipos tradicionales del fútbol argentino, decidió apostar por el delantero colombiano. Así se concretó finalmente su llegada al fútbol internacional. Para Valois significaba una segunda oportunidad de demostrar su talento fuera de Colombia, esta vez en una liga competitiva como la argentina.

Su adaptación al equipo granate comenzó de manera progresiva. En sus primeros partidos sumó minutos desde el banco y empezó a integrarse al funcionamiento del equipo.

El gol de Yoshan Valois que decidió el clásico Lanús vs Banfield

La gran historia de Valois en Lanús comenzó a escribirse en su sexto partido con el club. Ese encuentro coincidió con uno de los duelos más importantes del calendario del equipo: el clásico ante Banfield. El llamado Clásico del Sur es uno de los enfrentamientos más tradicionales del fútbol argentino, un partido que siempre tiene un contexto especial por la rivalidad entre ambos clubes.

En ese compromiso, el marcador se mantenía empatado 0-0 cuando el entrenador decidió darle ingreso al delantero colombiano. Valois entró al campo de juego a falta de 15 minutos para el final, reemplazando a Eduardo Salvio.

Cuando el partido parecía encaminarse hacia un empate, apareció la jugada decisiva. A los 88 minutos, Valois conectó de cabeza un centro dentro del área y envió el balón al fondo de la red. Ese gol significó el 1-0 definitivo para Lanús y desató el festejo en el estadio. Para el delantero colombiano fue su primer gol con el club y nada menos que en un clásico, un detalle que le dio todavía más valor a la anotación.

Un momento clave para el futuro de Yoshan Valois

El gol en el clásico puede representar mucho más que una simple anotación para Yoshan Valois. Para un delantero joven que está dando sus primeros pasos en el fútbol internacional, marcar en un partido de esta magnitud puede convertirse en un punto de inflexión en su carrera.

Además, el contexto de su historia hace que el momento tenga un significado especial. Hace poco tiempo su traspaso al exterior parecía frustrado tras el episodio en Rusia. Ahora, en Argentina, encontró un escenario inesperado para empezar a escribir su historia.

El fútbol suele ofrecer este tipo de giros inesperados. En el caso de Valois, el camino lo llevó desde un fichaje caído hasta convertirse en el protagonista de un clásico, firmando un final de película en una noche que seguramente quedará marcada en su carrera.