Xavi Hernández fue presentado en Barça: “Acá no se puede empatar ni perder”

Xavi Hernández ya asumió como nuevo entrenador del Barcelona FC y fue presentado ante miles de aficionados en el mítico estadio Camp Nou.

Allí, el exfutbolista e ídolo del cuadro Azulgrana entregó sus primeras declaraciones. “Estoy muy ilusionado, no me quiero emocionar, es impresionante este recibimiento de la afición”, expresó el exjugador que salió al terreno de juego acompañado del presidente de la institución, Joan Laporta, quien fue severo en su opinión: “Este día marcará la historia del club, es una jornada muy emocionante”, apuntó.

El nuevo estratega arribó con una consigna más que contundente. “No se puede permitir empatar ni perder”, aseveró.

“Sé que llegó en una situación complicada. Los retos me gustan. Soy una persona competitiva y como Culé no puedo estar en un sitio mejor. Es un reto espectacular. Me voy a dejar la piel y la vida para que todo funcione bien”, dijo el exmediocampista.

Y contó detalles del acuerdo. “Me llamó el presidente y me dijo que tenía que ser yo. Las dos partes queríamos que estuviese aquí, yo le dije que tenía una cláusula y la cosa se complicó un poco. Lo que tenemos es ganas de coger al equipo, hablar con el vestuario hacer una charla. Agradezco al club que fuera a Qatar”, relató.

El DT llegó con estrategias claras. “Contaremos a los que estén cuál es la idea, cuáles son las normas. Tenemos un plan de ruta para que el futbolista pueda rendir. Tengo todo planificado hasta el día del Espanyol. Se explica el método, la idea y el modelo de juego”, indicó.

Para él, aún hay esperanzas. “Si consigues competir a nuestra manera, estaremos muy cerca de conseguir los resultados. Si les transmitimos que de esta manera se puede jugar bien y ganar, creo que lo conseguimos. En el Al Sadd lo logramos. Costó al principio, claro. No será fácil y tenemos trabajo, pero bienvenido sea ese trabajo”, agregó.

Finalmente, se mostró enfocado en lo que puede conseguir, gracias a las ventajas de tener tanta empatía con el elenco catalán. “Al final es una ventaja conocer el club, haber pasado por diferentes circunstancias. Creo que puedo saber si el jugador tiene angustia, cómo se siente. Pero tenemos que estar unidos. El mensaje sería que tenemos que dejarnos de ismos, e ir todos a una porque es un momento delicado históricamente de la entidad. Tenemos que ir todos a una”, concluyó.