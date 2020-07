Xavi dio positivo para COVID-19, pero se encuentra “en perfecto estado”

Al-Sadd Sports Club le ganó 2-1 a Al-Khor Sports Club en el regreso de la Qatar Stars League 2019-20. Su director técnico Xavi Hernández no lo orientó desde la raya porque se encuentra en aislamiento obligatorio, pues contrajo COVID-19.

El histórico exjugador del FC Barcelona y de la Selección de España informó que en la última prueba que le realizaron, como parte del protocolo de bioseguridad, dio positivo para el nuevo coronavirus y se ausentará hasta que “lo haya superado”

“Afortunadamente me encuentro en perfecto estado (…) Cuando las autoridades sanitarias me lo permitan, me incorporaré a mi rutina y trabajo diarios con más ganas que nunca”, aseguró el nacido en Tarrasa, Cataluña, hace 40 años.

+Sonia Isaza y Arturo Vidal recargan energías en Ibiza

+Sebastián Villa publicó el resultado de su segunda prueba de COVID-19

+Karol G compartió con sus seguidores que ya superó el COVID-19

Al campeón del Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 lo reemplazará David Prats. “Agradezco a las autoridades por poner a nuestra disposición todos los medios para una detección precoz que evite mayores contagios y garantice un desarrollo normal de la competición”, señaló el DT.

Al-Sadd replicó el comunicado de Xavi Hernández y confirmó el diagnóstico de COVID-19: