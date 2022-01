Wilmar Roldán: el loco partido en Ecuador, las 4 decisiones con VAR y las críticas

Defensores y detractores del VAR tendrán en este partido que pitó Wilmar Roldán mucho para decir. ¡Insólito todo lo que pasó!

Debe ser uno de los partidos a nivel mundial en el que más se utilizó el VAR. Fueron 2 expulsados, una tarjeta roja anulada y un penalti que el árbitro colombiano había cobrado y corrigió a instancias del video. Muchas intervenciones que decretaron el 1-1 definitivo por el que hay muchas referencias al arbitraje.

-A los 15 minutos, con el resultado 0-1, el arquero Alexander Domínguez rechazó una pelota afuera del área y al patearla terminó golpeando a Matheus Cunha a la altura del pecho. El colombiano no se percató. Lo llamaron y entonces corrigió con la expulsión al arquero de Deportes Tolima.

-Sin expulsión para Alisson. El arquero de Brasil protagonizó una jugada similar a la de Domínguez. Rechazó. Dejó la pierna levantada y estuvo cerca de golpear a Enner Valencia. La decisión de Wilmar Roldán fue expulsarlo. Lo llamaron del VAR. Revisó y anuló la roja. Solo lo amonestó.

-Penalti. Lo cobró Wilmar Roldán para el local en una jugada rápida que prestaba a la confusión. Le avisaron que había un posible error, ya que las imágenes mostraban que en realidad el defensor brasileño había llegado antes a la pelota. Entonces no hubo penalti.

-Otra expulsión a Alisson. En tiempo de descuento otra vez el arquero de Brasil fue protagonista. Golpeó con los puños a un rival en el afán de despejar el balón. Wilmar Roldán cobró penalti y le mostró tarjeta roja. Al ver la jugada en pantalla se percató de que el brasilero había llegado antes y el choque era producto de la inercia. Otra vez corrigió.

[NOS ROBARON] Imprensetable el Colombiano Roldan y el Var. Un penal legítimo en la parte final le quita a Ecuador la opción de ganar. Sinverguenzas, Así no se puede. La @LaTri dejó todo, el punto es de oro, pero la indignación no se me va. Orgullo de nuestra Selección 🇪🇨 💪 pic.twitter.com/SL8g9DPOtm

