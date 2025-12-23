El Vitória de Guimarães y el Sporting CP se enfrentan en uno de los duelos más atractivos de la jornada 15 de la Primeira Liga 2025/26. El compromiso se disputará este martes 23 de diciembre en el Estádio Dom Afonso Henriques, con un aliciente especial para el público colombiano: la presencia del delantero cafetero Luis Suárez, quien viene firmando una temporada destacada con los Leones. En Colombia, el partido podrá seguirse desde las 3:45 p.m., en un cruce clave para la parte alta de la tabla.

Vitória vs Sporting CP: horarios, canales y señales EN VIVO

Colombia, Perú y Ecuador: 3:45 p.m. | GOLTV y Disney + Premium

3:45 p.m. | GOLTV y Disney + Premium Argentina, Chile y Uruguay: 5:45 p.m. | GOLTV y Disney + Premium

5:45 p.m. | GOLTV y Disney + Premium Portugal: 8:45 p.m. | Sport TV

8:45 p.m. | Sport TV España: 9:45 p.m. | DAZN

Un duelo exigente para cerrar el año en Portugal

Ambos equipos llegan en buen estado de forma, lo que anticipa un partido intenso y con alto ritmo. El Sporting CP buscará sostener su dominio reciente en este enfrentamiento, mientras que el Vitória de Guimarães intentará hacerse fuerte en casa para cerrar el año con un resultado de impacto ante uno de los grandes del fútbol portugués.

Vitória de Guimarães, entre solidez local y falta de regularidad

El Vitória de Guimarães se ubica actualmente en la séptima posición de la Primeira Liga, con un balance de seis victorias, tres empates y cinco derrotas tras 14 jornadas. Su campaña ha sido irregular, alternando actuaciones sólidas con tropiezos inesperados, especialmente en el frente ofensivo.

En competencias coperas dejó señales mixtas: venció con autoridad al FC Porto en la Copa de la Liga, pero fue eliminado por el AVS en la Copa de Portugal. En el torneo local, llega tras vencer al Rio Ave y empatar sin goles frente al Gil Vicente. Como local, el panorama mejora: solo ha perdido una vez en siete partidos de liga en el Dom Afonso Henriques, con 11 goles anotados y ocho recibidos.

La baja de Gustavo Silva obliga al equipo a buscar alternativas ofensivas, con Nélson Oliveira como principal referencia para incomodar a la defensa del Sporting.

Sporting CP y el peso del favoritismo

El Sporting CP atraviesa un gran momento en la Primeira Liga, donde marcha segundo con 35 puntos, producto de 11 victorias, dos empates y apenas una derrota. Como visitante, su rendimiento es impecable: seis triunfos y un empate, manteniéndose invicto fuera de casa.

En su más reciente presentación liguera goleó 6-0 al AVS, confirmando su poder ofensivo. Si bien tuvo tropiezos en copas —empate ante Santa Clara y derrota frente al Bayern Múnich en Champions—, en el ámbito doméstico sigue siendo el rival a vencer. Gran parte de ese protagonismo pasa por Luis Suárez, máximo goleador del equipo con 11 tantos, una cifra que lo mantiene como una de las figuras del campeonato.

Las ausencias de Pedro Gonçalves y Zeno Debast podrían afectar el equilibrio del equipo, pero la jerarquía de su plantel lo mantiene como favorito.

Un historial que favorece claramente al Sporting

El historial entre Vitória de Guimarães y Sporting CP refleja una marcada superioridad de los lisboetas. En 77 enfrentamientos oficiales, el Sporting ganó 52, el Vitória solo 10 y empataron en 15 ocasiones.

La tendencia reciente es aún más contundente: en los últimos diez cruces, el Sporting se impuso en ocho, con apenas una victoria y un empate para el conjunto de Guimarães. Incluso jugando en casa, al Vitória le ha costado equilibrar la balanza, cayendo en más de la mitad de los partidos disputados ante este rival.

Vitória de Guimarães vs Sporting CP: posibles alineaciones

Vitória de Guimarães:

Charles; Miguel Maga, Lebedenko, Abascal, Óscar Rivas Viondi; Gonçalo Nogueira, Matija Mitrovic, Samú; Saviolo, Nélson Oliveira, Camara.

Director técnico: Luís Pinto.

Sporting CP:

Rui Silva; Vagiannidis, Gonçalo Inácio, Ousmane Diomande, Ricardo Mangas; Kochorashvili, Geny Catamo, Morita, Araújo; Trincão, Luis Suárez.

Director Técnico: Rui Borges.