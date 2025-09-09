Los nervios están a tope tanto en Venezuela como en Colombia, especialmente en Maturín, sede del partido. La Vinotinto se juega una chance histórica de clasificar por primera vez a un Mundial de Fútbol de mayores. Para ello deberá vencer a Colombia y así asegurar su paso al repechaje, sin depender del resultado en El Alto entre Bolivia vs Brasil.

La Selección Colombia, ya clasificada a la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, quiere cerrar las Eliminatorias Conmebol con un triunfo que la posicione mejor en la tabla y, de paso, arruinarle la fiesta a su vecino histórico.

Horario y canales HOY para ver Colombia vs Venezuela

Partido: Venezuela vs Selección Colombia

Fecha: Martes 9 de septiembre de 2025

Hora: 6:30 p.m. de Colombia y 7:30 p.m. de Venezuela

Certamen: Clasificatorias Conmebol al Mundial 2026 – Jornada 18

Estadio: Monumental de Maturín

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)

Televisión: Caracol y RCN TV

Streaming: Gol Caracol

Venezuela busca un boleto histórico al repechaje

La Vinotinto llega a esta jornada decisiva con la obligación de ganar para asegurar el repechaje al Mundial 2026. Un empate o una derrota podrían servirle únicamente si Bolivia no derrota a Brasil en El Alto. La misión no es sencilla, pero el aliento en el Monumental de Maturín estará a tope con las entradas totalmente agotadas.

El técnico Fernando Batista apelará a su mejor nómina con Salomón Rondón como carta ofensiva principal, acompañado por jugadores de peso como Josef Martínez, Yeferson Soteldo y Jefferson Savarino. Venezuela mantiene su invicto en Maturín y espera hacer respetar su casa en esta noche histórica.

Colombia ya clasificada quiere arruinar la fiesta vinotinto

La Selección Colombia, bajo la dirección de Néstor Lorenzo, llega con la tranquilidad de haber sellado su clasificación al Mundial 2026 tras vencer a Bolivia en Barranquilla. Sin embargo, el equipo quiere cerrar las Eliminatorias con un triunfo que le permita mejorar su posición en la tabla y mantener su buen momento de resultados.

El once cafetero contará con figuras como Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias y Jhon Córdoba, respaldados por el liderazgo de Jefferson Lerma en el medio campo. Para Lorenzo, el duelo ante Venezuela es una oportunidad para reafirmar el proceso y consolidar la confianza de cara a la cita orbital.

Posibles alineaciones

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Jefferson Savarino, José Martínez, Telasco Segovia, Yeferson Soteldo; Salomón Rondón y Josef Martínez.

DT: Fernando Batista.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz y Jhon Córdoba.

DT: Néstor Lorenzo.