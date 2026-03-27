El amistoso entre Inglaterra y Uruguay en esta Fecha FIFA se perfila, sin duda, como uno de los partidos más atractivos del fin de semana. Dos selecciones históricas, con estilos distintos, pero con el mismo objetivo: llegar en su mejor versión al Mundial 2026. Aunque en el papel la balanza parece inclinarse hacia el conjunto europeo por su presente, la Celeste siempre encuentra la manera de competir y dar pelea en escenarios grandes.

Ambos equipos cuentan con plantillas de altísimo nivel y saben que cada convocatoria es una oportunidad clave. Nadie quiere quedarse afuera de la lista definitiva, por lo que cada minuto en cancha será evaluado al detalle. Con ese contexto, Wembley será testigo de un auténtico partidazo.

Inglaterra vs Uruguay: canales TV y plataformas Online HOY EN VIVO

Hora

Colombia, Perú y Ecuador: 2:45 p.m.

2:45 p.m. Uruguay, Argentina y Chile: 4:45 p.m.

4:45 p.m. España: 8:45 p.m.

8:45 p.m. Estados Unidos (Este): 3:45 p.m.

3:45 p.m. México: 1:45 p.m.

TV y Streaming

Colombia y Sudamérica: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ Estados Unidos: Fox Sports 1, FuboTV, FOX Deportes y ViX

Fox Sports 1, FuboTV, FOX Deportes y ViX México: Sky Sports y ESPN+

Sky Sports y ESPN+ España: UEFA.tv

Inglaterra, un plantel de lujo con competencia feroz

La selección de Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, llega con números impecables tras ganar sus ocho partidos en las Eliminatorias europeas y asegurar su clasificación al Mundial 2026. Con ese objetivo cumplido, ahora el foco está en definir la lista definitiva.

El técnico ha decidido elevar el nivel competitivo interno, convocando a más futbolistas de lo habitual. Nombres como Cole Palmer, Noni Madueke y Dominic Solanke buscan abrirse espacio en un plantel lleno de talento, mientras que regresos como los de Harry Maguire y Ben White añaden experiencia y variantes.

En la mitad y en ataque, la disputa por minutos es intensa. Jugadores como Jude Bellingham, Morgan Rogers y Eberechi Eze compiten en una zona donde el margen de error es mínimo y cada actuación puede ser determinante.

Uruguay busca respuestas en medio de la presión

Por su parte, Uruguay aterriza en Londres con la necesidad de recuperar sensaciones. El equipo de Marcelo Bielsa no ha logrado sostener el nivel mostrado en la Copa América 2024, y resultados recientes han generado dudas en torno a su funcionamiento.

El empate ante México y la dura derrota frente a Estados Unidos encendieron las alarmas, situando tanto al cuerpo técnico como a los jugadores en el centro de las críticas. Sin embargo, el propio Bielsa ha sido autocrítico y reconoce que este tipo de partidos exigen la máxima concentración.

Valverde lidera la reconstrucción celeste

En medio de este contexto, Federico Valverde emerge como una de las principales cartas de la Celeste. Su versatilidad y presente en el Real Madrid lo convierten en una pieza clave dentro del esquema, capaz de influir en distintas zonas del campo.

A su lado, Giorgian De Arrascaeta asume la responsabilidad creativa, mientras que Darwin Núñez se mantiene como la referencia ofensiva. Además, la presencia de Fernando Muslera aporta experiencia y liderazgo dentro del grupo, incluso si no parte como titular.

Un duelo de exigencia máxima en Wembley

El choque entre Inglaterra y Uruguay no será un simple amistoso. Ambos equipos entienden que estos partidos son determinantes para ajustar detalles, consolidar ideas y definir nombres de cara al gran objetivo.

Wembley, uno de los templos del fútbol mundial, será el escenario perfecto para un duelo que promete intensidad, talento y mucha competencia.

Probables alineaciones de Inglaterra vs Uruguay

Inglaterra (4-2-3-1)

Jordan Pickford

Tino Livramento , John Stones , Harry Maguire , Lewis Hall

, , , Adam Wharton , Jordan Henderson

, Noni Madueke , Cole Palmer , Marcus Rashford

, , Dominic Solanke

Entrenador: Thomas Tuchel

Uruguay (4-3-3)