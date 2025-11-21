La UEFA aplicó una de las sanciones más severas de la temporada y el protagonista fue Luis Díaz, quien terminó expulsado por una fuerte entrada sobre Achraf Hakimi durante el duelo entre Bayern Munich y PSG por la UEFA Champions League. Lo que en principio parecía una falta para amarilla terminó convertido en una decisión que golpeó fuerte al club bávaro y sorprendió incluso al propio cuerpo técnico alemán.

Una noche brillante que terminó en caos

El colombiano vivió un partido de contrastes en París. Había firmado un doblete determinante en la cuarta fecha de la Champions, pero antes del descanso llegó la acción que cambiaría su destino inmediato: una entrada sobre Hakimi que inicialmente fue sancionada con amarilla. Tras la revisión del VAR, el árbitro modificó su decisión y expulsó al extremo, dejando al Bayern con diez.

Aunque el conjunto de Kompany resistió y ganó 2-1, la preocupación se trasladó al estado físico de Hakimi, quien debió salir entre lágrimas y posteriormente fue descartado por varias semanas, según confirmó el PSG.

Los partidos que se perderá Luis Díaz en Champions League

La sanción de tres fechas deja a Luis Díaz fuera de encuentros clave del calendario europeo, afectando de manera directa la estructura ofensiva del Bayern:

Fecha 5: Arsenal vs. Bayern

Arsenal vs. Bayern Fecha 6: Bayern vs. Sporting CP

Bayern vs. Sporting CP Fecha 7: Bayern vs. USG

El duelo frente al Arsenal, programado para el 26 de noviembre en Londres, era uno de los más esperados, especialmente porque Díaz ya conoce bien al conjunto inglés por su pasado en la Premier League. Más adelante, también se ausentará ante el Sporting de Portugal, donde juega su compatriota Luis Suárez, y frente al Union SG, en enero de 2026.

Las expectativas del Bayern y el golpe de la UEFA

En la previa de su próximo partido ante Friburgo, el técnico del Bayern se mostró confiado en que la sanción a Díaz sería mínima. Aseguró que esperaba solo una fecha y que cualquier decisión más dura sería “decepcionante”.

Sin embargo, la UEFA fue contundente. Según un documento oficial publicado en su boletín disciplinario, Díaz recibió tres partidos de suspensión por “juego brusco”, una cifra muy superior a la prevista por el club alemán.

Medios como BILD anticiparon que el Bayern apelará, pero por ahora el panorama no es claro y el jugador tendrá que esperar para volver a la competencia europea.

Regreso a entrenamientos y enfoque en Bundesliga

A pesar de la sanción europea, Díaz ya trabaja con normalidad bajo las órdenes de Kompany. Este jueves se reintegró a los entrenamientos del Bayern Munich tras su participación con la Selección Colombia en los amistosos FIFA ante Nueva Zelanda y Australia. Estará disponible sin restricciones para el próximo compromiso en la Bundesliga, mientras el club define los pasos legales para intentar reducir la sanción en Champions.