TV de China cortó transmisión de la Premier League por unas críticas de Özil

Hace 1 día Por Jeison Cifuentes Pérez Por

La televisión pública china (CCTV) eliminó la transmisión del compromiso entre Arsenal y el Manchester City, válido de la Premier League, después del apoyo público de Mesut Özil a los uigures de Xinjiang (turcomanos originarios de Asia Central).

El mediocampista, alemán de origen turco, utilizó sus redes sociales para condenar la represión de China contra la minoría musulmana en la región occidental y también criticó a los países musulmanes por no denunciar el abuso.

“Se están quemando corales… Hay mezquitas destruidas … Escuelas islámicas prohibidas … Intelectuales religiosos asesinados uno tras otro … Hermanos enviados por la fuerza a los campamentos. Los musulmanes permanecen en silencio. Su voz no se escucha”, dijo Özil en sus redes sociales. El texto también fue acompañado por una bandera de lo que los separatistas uigures llaman Turquestán Oriental.

Debido a esto, CCTV reemplazó el juego entre los Gunners contra el City con el partido entre Tottenham y Wolverhampton. El Arsenal se ha distanciado de las críticas, diciendo que los comentarios eran una opinión personal del jugador y que el club sigue lejos de ser político.

“Los comentarios de Özil son, sin duda, dolorosos para los fanáticos chinos, y al mismo tiempo hieren los sentimientos del pueblo chino. Esto es algo que no podemos aceptar”, afirmó un funcionario no identificado de la Asociación China de Fútbol (CFA) a The Paper, un medio de comunicación patrocinado por Beijing.

Ante esta situación, las autoridades de China también se manifestaron en desacuerdo con el futbolista, pero también indicando que Özil fue “engañado por noticias falsas”. El portavoz del ministerio de Exteriores, Geng Shuang, también invitó al futbolista para que visite Xinjiang y “eche in vistazo” porque no está pasando nada de lo denunciado en redes sociales.