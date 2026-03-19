La Conmebol entra en uno de los momentos más esperados de su calendario con los sorteos de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026. Este evento marca el inicio oficial del camino de los clubes sudamericanos hacia la gloria continental, definiendo rivales, viajes y el panorama competitivo de ambos torneos.

Con equipos históricos, sorpresas en los bombos y presencia destacada de clubes colombianos, la expectativa es alta en toda la región. Los sorteos no solo determinan los grupos, sino que también influyen en las aspiraciones de cada equipo, ya que un cruce complicado o accesible puede cambiar completamente el rumbo de la competencia.

Cuándo es el sorteo de la Libertadores y cuándo el de la Sudamericana 2026

La ceremonia se llevará a cabo el jueves 19 de marzo de 2026 en la sede de la Conmebol, ubicada en Luque, Paraguay. Este evento reúne a dirigentes, representantes de clubes y figuras del fútbol sudamericano. Los dos torneos serán sorteados en este evento.

El horario ya está confirmado para varios países de la región. En Colombia, Perú y Ecuador comenzará a las 18:00, mientras que en Bolivia y Venezuela será a las 19:00. Para Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el inicio está programado a las 20:00. Primero se realizará el sorteo de la Copa Sudamericana y posteriormente el de la Copa Libertadores, completando así el mapa de grupos para ambos torneos.

Dónde ver en vivo el sorteo de Libertadores y Sudamericana

El evento contará con una amplia cobertura para toda Sudamérica y otras regiones. Los aficionados podrán seguir la transmisión en televisión y plataformas digitales.

Los principales canales y opciones para ver el sorteo en vivo son:

ESPN en televisión para Latinoamérica

TNT Sports Premium y DSPORTS

Plataforma DISNEY+ PREMIUM en streaming

Canales oficiales de Conmebol en YouTube y Facebook

Estas alternativas permiten seguir el evento tanto por TV como online, facilitando el acceso a los hinchas que quieran conocer en tiempo real los rivales de sus equipos.

Bombos del sorteo de la Copa Libertadores 2026

El sorteo de la Copa Libertadores contará con 32 equipos distribuidos en cuatro bombos de ocho clubes cada uno. Esta organización se basa en el ranking Conmebol y el rendimiento reciente de los equipos.

BOMBO 1:

Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca Juniors (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), LDU Quito (ECU), Fluminense (BRA) e Independiente del Valle (ECU).

(BRA), (BRA), (ARG), (URU), (URU), (ECU), (BRA) (ECU). BOMBO 2:

Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes de La Plata (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians (BRA), Club Bolívar (BOL) , Cruzeiro (BRA) y Universitario (PER).

(ARG), (PAR), (ARG), (PAR), (BRA), (BOL) (BRA) (PER). BOMBO 3:

Junior (COL), Universidad Católica (CHI), Rosario Central (ARG), Santa Fe (COL), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), Deportivo La Guaira (VEN) y Cusco FC (PER).

(COL), (CHI), (ARG), (COL), (BOL), (CHI), (VEN) (PER). BOMBO 4:

Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol (BRA), Barcelona SC (ECU), Sporting Cristal (PER), Deportes Tolima (COL) e Independiente Medellín (COL).

En el sorteo, cada grupo estará conformado por un equipo de cada bombo. Además, como regla general, no pueden coincidir clubes del mismo país en un grupo, salvo que uno provenga de fases previas.

Bombos del sorteo de la Copa Sudamericana 2026

La Copa Sudamericana también tendrá 32 equipos en fase de grupos, organizados en cuatro bombos.

BOMBO 1:

River Plate (ARG), Racing Club (ARG), Atlético Mineiro (BRA), Sao Paulo (BRA), Gremio (BRA), Santos FC (BRA), Olimpia (PAR) y América de Cali (COL).

(ARG), (ARG), (BRA), (BRA), (BRA), (BRA), (PAR) y (COL). BOMBO 2:

San Lorenzo (ARG), Club Atlético Tigre (ARG), RB Bragantino (BRA), Vasco da Gama (BRA), Millonarios (COL), Palestino (CHI), Caracas FC (VEN) y Cienciano (PER).

(ARG), (ARG), (BRA), (BRA), (COL), (CHI), (VEN) y (PER). BOMBO 3:

Audax Italiano (CHI), Independiente Petrolero (BOL), Blooming (BOL), Boston River (URU), Deportivo Cuenca (ECU), Montevideo City Torque (URU), Academia Puerto Cabello (VEN) y Macará (ECU).

(CHI), (BOL), (BOL), (URU), (ECU), (URU), (VEN) y (ECU). BOMBO 4:

Barracas Central (ARG), Deportivo Riestra (ARG), Club Atlético Juventud (URU), Recoleta FC (PAR), Botafogo (BRA), Carabobo (VEN) O’Higgins (CHI) y Alianza Atlético (PER).

Cómo funciona el sorteo de Libertadores y Sudamericana

El sistema de sorteo es similar en ambos torneos. Cada grupo se forma con un equipo de cada bombo, comenzando por los cabezas de serie. En la Copa Libertadores, los equipos del Bombo 1 serán ubicados directamente en la posición A1, B1, C1, y así sucesivamente. Luego se irán completando los grupos con los equipos de los otros bombos.

Una de las reglas clave es que no pueden coincidir dos equipos del mismo país en un mismo grupo, a menos que uno de ellos haya llegado desde las fases clasificatorias. En la Copa Sudamericana, el sistema es más directo, pero también busca equilibrio competitivo entre los grupos.

Equipos colombianos en los sorteos internacionales 2026

Colombia tendrá presencia destacada en ambos torneos, con varios equipos esperando conocer su destino internacional. ¡6 EQUIPOS EN TOTAL! En la Copa Libertadores aparecen Junior, Independiente Santa Fe, Deportes Tolima e Independiente Medellín. En la Copa Sudamericana, destacan América de Cali como cabeza de serie y Millonarios en el segundo bombo.

Estos equipos estarán atentos al sorteo, ya que el resultado puede definir el nivel de dificultad de sus grupos y sus opciones de avanzar a las siguientes fases.

Qué viene después del sorteo de Libertadores y Sudamericana

Una vez definidos los grupos, comenzará la fase de grupos en abril, con partidos que se extenderán hasta mayo. Esta etapa será clave para definir a los clasificados a las rondas eliminatorias, donde los mejores equipos del continente seguirán en la lucha por el título.

El sorteo marca así el punto de partida de una nueva edición de los torneos más importantes de clubes en Sudamérica, donde cada detalle puede ser determinante en el camino hacia la gloria continental.