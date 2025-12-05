El momento clave del Mundial 2026 llegó: este viernes se realizará el sorteo oficial que definirá la conformación de los 12 grupos de 4 selecciones que darán inicio al torneo más grande en la historia de la FIFA. Con 48 equipos clasificados y seis plazas que todavía se resolverán vía repechaje, el sorteo se llevará a cabo en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas, un escenario emblemático que albergará el evento que trazará las primeras rutas rumbo al título.

Se trata de un sorteo histórico no solo por la ampliación del formato, sino también por las nuevas condiciones que aplicará la FIFA: caminos separados para las selecciones líderes del ranking, restricciones por confederación y distribución estratégica por bombos. El resultado definirá cruces, calendarios y posibles encuentros decisivos desde la fase de grupos.

Cómo se hará el sorteo del Mundial 2026: el formato de 12 grupos

El torneo contará con 12 grupos, nombrados desde el Grupo A hasta el Grupo L, cada uno compuesto por 4 selecciones que se enfrentarán en formato de todos contra todos. Avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo, más los ocho mejores terceros, completando una inédita ronda de 32 equipos.

Este nuevo formato busca equilibrar la competencia, aumentar la cantidad de partidos y ofrecer mayor diversidad de enfrentamientos entre selecciones de distintos continentes. El sorteo de hoy será clave para definir cruces atractivos, posibles «grupos de la muerte» y caminos accesibles para algunos favoritos.

Los bombos del sorteo: así estará distribuido cada grupo

Las 48 selecciones se repartirán en 4 bombos basados en el ranking FIFA más reciente. Cada grupo recibirá una selección de cada bombo.

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje UEFA A, Repechaje UEFA B, Repechaje UEFA C, Repechaje UEFA D, Repechaje FIFA 1 y Repechaje FIFA 2.

Seis de estas plazas se definirán recién en marzo, por lo que el sorteo incluirá combinaciones abiertas en cada grupo.

Reglas y restricciones del sorteo: lo que puede y no puede pasar

La FIFA estableció condiciones especiales para asegurar variedad geográfica y equilibrio competitivo.

Separación estratégica de las potencias

Los cuatro mejor ubicados del ranking FIFA (España, Argentina, Francia e Inglaterra) tendrán rutas opuestas, lo que garantiza que no puedan enfrentarse entre sí antes de semifinales.

Límites por confederación

Cada grupo debe incluir al menos un representante de UEFA , pero no más de dos .

, pero . Para las demás confederaciones (CAF, AFC, CONCACAF, CONMEBOL, OFC), no puede haber dos selecciones del mismo continente en un mismo grupo .

. Excepciones geopolíticas habituales: Surinam compite en CONCACAF. Australia juega en AFC, mientras que Nueva Zelanda pertenece a OFC.



Calendario del Mundial 2026: cuándo se conocerán fechas y sedes

Mientras el sorteo define los grupos, la FIFA revelará el calendario oficial de partidos este sábado, incluyendo sedes y horarios. Sin embargo, ya están confirmadas las fechas de los tres anfitriones:

Canadá

12 de junio (Toronto)

18 de junio (Vancouver)

24 de junio (Vancouver)

México

11 de junio (Ciudad de México)

18 de junio (Guadalajara)

24 de junio (Ciudad de México)

Estados Unidos

12 de junio (Los Ángeles)

19 de junio (Seattle)

25 de junio (Los Ángeles)

Selecciones pendientes: repechajes que completarán el Bombo 4

Seis de las bolas del sorteo -las del Bombo 4- pertenecen a selecciones aún no definidas. Los últimos boletos se resolverán en marzo:

Repechajes UEFA

UEFA A: Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia-Herzegovina

Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia-Herzegovina UEFA B: Ucrania, Suecia, Polonia o Albania

Ucrania, Suecia, Polonia o Albania UEFA C: Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo

Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo UEFA D: Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda

Repechajes FIFA

Repechaje FIFA 1: Nueva Caledonia, Jamaica o Congo

Nueva Caledonia, Jamaica o Congo Repechaje FIFA 2: Bolivia, Surinam o Irak

Estos cupos pueden modificar notablemente la fortaleza de cualquier grupo en el sorteo.

El sorteo del Mundial 2026 marcará hoy el comienzo real del camino hacia el torneo. Con 48 selecciones, nuevas reglas y un formato inédito, será uno de los eventos más influyentes en la preparación de cada equipo rumbo a la Copa del Mundo más grande de la historia.