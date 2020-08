“Si nada se tuerce, Ronald Koeman será el entrenador” del FC Barcelona

En el FC Barcelona continúan los cambios a raíz de la derrota 8-2 con el Bayern Múnich en la Champions League 2019-20: el orientador Quique Setién fue destituido y Éric Abidal dejó el cargo de secretario técnico, en tanto que Ronald Koeman sigue siendo el primer candidato para el banquillo.

“Si nada se tuerce, Koeman será el entrenador del Barça la próxima temporada. Conocemos cómo es él y cómo piensa, pero también su experiencia. Conoce muy bien la filosofía y cree en el estilo del Barça, por eso es el elegido”, declaró el presidente Josep Maria Bartomeu en el programa oficial del club.

El directivo reconoció que ya había tenido un acercamiento con el timonel de la Selección de Holanda en diciembre. Sin embargo, el DT alistaba la participación en la Eurocopa 2020, torneo que se aplazó debido a la emergencia por el COVID-19. “Es un sueño para él desde hace muchos años”, aseguró.

Por otro lado y dando como un hecho que el exjugador aceptará la propuesta del cuadro Culé, el dirigente despejó dudas con respecto a la continuidad de Lionel Messi, de quien se dijo estaba considerando ofertas de otros conjuntos, en especial después de la sonada eliminación en el torneo internacional.

+Más malas noticias para FC Barcelona: Ter Stegen sería baja hasta por 4 meses

+Samuel Umtiti está aislado en su domicilio porque se contagió de COVID-19

+Gerard Piqué está dispuesto a irse del FC Barcelona: “Hemos tocado fondo”

“Messi ha dicho muchas veces que quiere terminar su etapa en el Barça y Koeman nos ha dicho que Messi es el pilar de su proyecto. No he hablado con Messi, pero sí he hablado con su padre (…) Termina un ciclo y comienza otro, pero dentro de la era de Leo Messi”, manifestó la cabeza de la institución.

De acordar su vinculación, Ronald Koeman asumirá las riendas del FC Barcelona: