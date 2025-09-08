La Selección Colombia ya aseguró su cupo en el Mundial 2026, pero no está sola en la lista de equipos que celebran su clasificación. Con el avance de las Eliminatorias en todos los continentes, son ya 18 las selecciones confirmadas en la próxima Copa del Mundo, que por primera vez en la historia contará con 48 participantes.

A la Tricolor se suman grandes selecciones como y habituales en estas citas, como Argentina, Brasil, Uruguay, Japón, Marruecos y otras selecciones que buscan escribir nuevas páginas históricas, como Uzbekistán y Jordania, ambas debutantes en la cita orbital. Mientras tanto, otras como Estados Unidos, México y Canadá tienen su lugar garantizado como anfitrionas. El mapa mundialista empieza a tomar forma, y cada jornada se actualiza con nuevos clasificados y también con eliminados.

Las selecciones anfitrionas del Mundial 2026

Tres países comparten la sede del próximo Mundial: Estados Unidos, México y Canadá. Estas selecciones ya tenían asegurada su presencia sin necesidad de disputar Eliminatorias.

Estados Unidos: será su decimotercera participación, con el recuerdo de su mejor resultado en 1930, cuando alcanzó las semifinales.

será su decimotercera participación, con el recuerdo de su mejor resultado en 1930, cuando alcanzó las semifinales. México: alcanzará su decimoctava presencia mundialista, con dos cuartos de final como su mejor marca.

alcanzará su decimoctava presencia mundialista, con dos cuartos de final como su mejor marca. Canadá: jugará su tercera Copa del Mundo tras haber estado en 1986 y 2022.

Conmebol: seis equipos ya confirmados

Sudamérica vuelve a mostrar su poderío con seis selecciones clasificadas hasta el momento. Además de Colombia, ya aseguraron su boleto:

Argentina: vigente campeona del mundo, será su decimonovena participación.

vigente campeona del mundo, será su decimonovena participación. Brasil: máximo ganador con 5 títulos y el único país en estar presente en todas las ediciones.

máximo ganador con 5 títulos y el único país en estar presente en todas las ediciones. Uruguay: campeón en 1930 y 1950, vuelve a decir presente en su decimoquinta Copa.

campeón en 1930 y 1950, vuelve a decir presente en su decimoquinta Copa. Ecuador: jugará su quinta Copa del Mundo.

jugará su quinta Copa del Mundo. Paraguay: regresará a un Mundial tras 12 años de ausencia, en lo que será su novena participación.

regresará a un Mundial tras 12 años de ausencia, en lo que será su novena participación. Colombia: alcanzó su séptima clasificación, con la ilusión de repetir la gesta de Brasil 2014, donde llegó a cuartos de final.

Las 6 selecciones de Asia ya clasificadas al Mundial

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) ya tiene seis equipos confirmados para el Mundial 2026:

Irán: con siete participaciones, buscará superar por primera vez la fase de grupos.

con siete participaciones, buscará superar por primera vez la fase de grupos. Corea del Sur: jugará su duodécimo Mundial, con el cuarto puesto de 2002 como su mejor actuación.

jugará su duodécimo Mundial, con el cuarto puesto de 2002 como su mejor actuación. Japón: sumará su octava participación, con la regularidad de clasificarse desde 1998.

sumará su octava participación, con la regularidad de clasificarse desde 1998. Australia: disputará su séptima Copa, siendo octavos de final su mayor logro.

disputará su séptima Copa, siendo octavos de final su mayor logro. Uzbekistán: hará historia con su primera clasificación mundialista .

hará historia con su . Jordania: también vivirá su debut en una Copa del Mundo de mayores.

El clasificado de Oceanía

Oceanía tiene un representante fijo en el Mundial 2026:

Nueva Zelanda: jugará su tercera Copa del Mundo tras haber estado en 1982 y 2010. Su récord más destacado fue quedar invicto en fase de grupos en Sudáfrica 2010, aunque no avanzó a octavos.

África con dos equipos confirmados

El continente africano ya cuenta con dos selecciones clasificadas:

Marruecos: semifinalista en Qatar 2022, llega con la expectativa de repetir o superar su histórica actuación.

semifinalista en Qatar 2022, llega con la expectativa de repetir o superar su histórica actuación. Túnez: jugará su séptima Copa del Mundo, aunque nunca ha pasado de la fase de grupos.

El estado de las Eliminatorias en el resto del mundo

Aunque ya son 18 selecciones clasificadas, la otra cara de la moneda son los equipos que quedaron eliminados. De acuerdo con la actualización más reciente, ya son 84 las selecciones sin opción alguna de avanzar.

El caso más reciente fue el de Gibraltar, que quedó fuera tras perder 1-0 frente a las Islas Feroe en la Eliminatoria europea. Con ese resultado, el equipo cerró su participación con 0 puntos en 15 posibles dentro del grupo L de la UEFA.

El nuevo formato del Mundial 2026

El Mundial de 2026 marcará un antes y un después en la historia de la FIFA. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones participantes, divididas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno.

Los dos primeros de cada grupo avanzarán a los dieciseisavos de final, junto a los ocho mejores terceros. A partir de ahí, se disputará una fase de eliminación directa hasta la gran final, programada para el 19 de julio de 2026 en Nueva Jersey.

La Selección Colombia y la ilusión mundialista

Para la Selección Colombia, esta clasificación representa mucho más que un cupo. Tras su ausencia en Qatar 2022, el equipo de Néstor Lorenzo recuperó la confianza y la competitividad, logrando la clasificación con una fecha de anticipación.

Con jugadores de la talla de Luis Díaz, James Rodríguez, Richard Ríos, Jhon Córdoba y Jéfferson Lerma, la Tricolor llega con una base sólida y una mezcla de experiencia y juventud que invita a soñar con una participación histórica en la Copa del Mundo.

Las 18 selecciones clasificadas al Mundial 2026

Así va el listado de selecciones clasificadas a la Copa del Mundo 2026, a la fecha (8 de septiembre de 2025).