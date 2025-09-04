La Selección Colombia está muy cerca de sellar su clasificación al Mundial 2026 y este jueves tendrá un partido decisivo ante Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Además del presente favorable en la tabla, la historia ofrece un motivo adicional para la ilusión: la Tricolor nunca ha perdido ni empatado contra la Verde en territorio colombiano por Eliminatorias.

En 7 enfrentamientos como local, Colombia consiguió 7 triunfos consecutivos, con 17 goles a favor y ninguno en contra. Un registro perfecto que refleja superioridad y que genera confianza de cara a un duelo que puede marcar el regreso oficial de la Selección a la máxima cita del fútbol.

El historial de la Selección Colombia siendo local ante Bolivia: 100% favorable

Desde que las Eliminatorias sudamericanas se juegan con el formato de todos contra todos, Bolivia nunca ha podido sumar puntos en Colombia. Ni en Barranquilla ni en Bogotá logró marcar diferencia, lo que convierte a este duelo en uno de los más favorables para la Tricolor jugando en casa.

Más allá de los números, el factor anímico también pesa: Bolivia llega con la presión de nunca haberle marcado un gol a Colombia como visitante en Eliminatorias, mientras que la Tricolor buscará mantener su fortaleza histórica.

Todos los partidos de la Selección Colombia recibiendo a Bolivia

El historial de la Selección Colombia en partidos de local por la Eliminatoria es ampliamente favorable, con juegos en Barranquilla y Bogotá. Son 7 partidos con 7 victorias y 17 goles de la Tricolor. Bolivia, además, no hizo un solo gol.

1997 en Barranquilla: Colombia 3-0 Bolivia (Ántony de Ávila, Carlos Valderrama y Faustino Asprilla).

Colombia 3-0 Bolivia (Ántony de Ávila, Carlos Valderrama y Faustino Asprilla). 2001 en Bogotá: Colombia 2-0 Bolivia (Juan Pablo Ángel x 2).

Colombia 2-0 Bolivia (Juan Pablo Ángel x 2). 2004 en Barranquilla: Colombia 1-0 Bolivia (Mario Yepes).

Colombia 1-0 Bolivia (Mario Yepes). 2009 en Bogotá: Colombia 2-0 Bolivia (Macnelly Torres y Wason Rentería).

Colombia 2-0 Bolivia (Macnelly Torres y Wason Rentería). 2013 en Barranquilla: Colombia 5-0 Bolivia (Macnelly Torres, Carlos Valdés, Teo Gutiérrez, Radamel Falcao García y Pablo Armero).

Colombia 5-0 Bolivia (Macnelly Torres, Carlos Valdés, Teo Gutiérrez, Radamel Falcao García y Pablo Armero). 2017 en Barranquilla: Colombia 1-0 Bolivia (James Rodríguez).

Colombia 1-0 Bolivia (James Rodríguez). 2022 en Barraquilla: Colombia 3-0 Bolivia (Luis Díaz, Miguel Borja y Matheus Uribe).

1997: estreno de la Tricolor con goleada en Barranquilla

El primer antecedente de este historial perfecto se dio en noviembre de 1997, cuando Colombia venció 3-0 a Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla. Los goles fueron obra de Ántony de Ávila, Carlos Valderrama y Faustino Asprilla, ídolos de una generación dorada que mantuvo la supremacía en casa.

2001: doblete de Juan Pablo Ángel en Bogotá

En la Eliminatoria rumbo al Mundial de Corea-Japón 2002, el escenario fue Bogotá. Con un inspirado Juan Pablo Ángel, autor de los dos tantos, Colombia ganó 2-0 en El Campín y ratificó su dominio absoluto sobre la Verde en condición de local.

2004: Mario Yepes, héroe inesperado

En la clasificación hacia Alemania 2006, Colombia volvió a Barranquilla y ganó por la mínima diferencia. El defensor Mario Yepes fue el encargado de marcar el gol en un partido cerrado que terminó 1-0 y extendió el invicto de la Tricolor como anfitrión ante los bolivianos.

2009: Macnelly y Wason sentenciaron en Bogotá

Para la ruta al Mundial de Sudáfrica 2010, la sede volvió a ser Bogotá. Con goles de Macnelly Torres y Wason Rentería, Colombia se impuso 2-0 y continuó con la racha perfecta frente a los bolivianos en casa.

2013: exhibición ofensiva de Colombia en Barranquilla

Uno de los resultados más recordados fue el del 22 de marzo de 2013 en Barranquilla. El equipo de José Néstor Pékerman goleó 5-0 a Bolivia con anotaciones de Macnelly Torres, Carlos Valdés, Teófilo Gutiérrez, Radamel Falcao García y Pablo Armero. Una demostración de fútbol ofensivo que ilusionó a todo un país en el camino hacia Brasil 2014.

2017: James Rodríguez mantuvo la tradición ante Bolivia

En la Eliminatoria rumbo a Rusia 2018, Colombia sufrió más de la cuenta, pero volvió a imponerse en Barranquilla. Con gol de James Rodríguez, la Tricolor ganó 1-0 y sumó tres puntos vitales en su lucha por la clasificación.

2022: Luis Díaz brilló en la última victoria

El antecedente más reciente se dio el 24 de marzo de 2022 en el Metropolitano. Con goles de Luis Díaz, Miguel Borja y Matheus Uribe, Colombia venció 3-0 en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, confirmando una vez más la tendencia: triunfo sin goles en contra frente a la Verde.

Un registro que habla por sí solo en los partidos de la Selección Colombia ante Bolivia

El balance general de Colombia recibiendo a Bolivia en Eliminatorias es claro y contundente:

7 partidos jugados

7 victorias para Colombia

17 goles a favor

0 goles en contra

Este registro convierte a la Verde en uno de los rivales más accesibles para la Tricolor en condición de local, algo que los hinchas esperan se repita en Barranquilla en este duelo clave.

Un impulso para el partido decisivo de Colombia rumbo al Mundial 2026

La fortaleza histórica de Colombia frente a Bolivia en casa no garantiza nada, pero sí aporta confianza y motivación de cara a un duelo que podría sellar la clasificación al Mundial 2026.

Con un estadio Metropolitano lleno y con la ilusión intacta, la Tricolor buscará extender su racha perfecta y mantener una tradición que ha acompañado cada Eliminatoria: ganar siempre que recibe a Bolivia en territorio colombiano.