La Selección Colombia Sub 20 dio la gran campanada del Mundial de la categoría 2025 que se celebra en Chile, luego de eliminar en Cuartos de Final a una de las favoritas, España. El elenco que orienta César Torres se impuso 2-3 en Talca, en un rocambolesco partido donde su máxima figura, Neyser Villarreal, marcó las tres anotaciones del elenco cafetero.

Villarreal golpeó primero para Colombia al minuto 38, pero luego Belaid y Virgili dieron la vuelta al resultado para los ibéricos en los minutos 56 y 59.

El compromiso siempre fue abierto y el seleccionado colombiano jamás renunció al ataque, fue así como logró remontar el difícil partido con un Neyser Villarreal inspirado quien consiguió dos tantos más a los minutos 64 y 89, respectivamente; desatando locura total en este joven equipo y en millones de colombianos en todo el mundo.

Neyser, goleador y nuevo récord con Colombia

El futbolista de 20 años nacido en Tumaco, Nariño, llegó a cinco anotaciones en este certamen y, de momento, comparte lo más alto de la tabla de goleadores del Mundial junto al argentino, nacionalizado estadounidense, Benjamin Cremaschi. Además, Ney también marcó historia en la jornada de este sábado luego que se convirtiera en el primer jugador en encajarle un hat-trick a España en la Copa del Mundo sub-20.

Como si fuera poco, hasta la fecha, solo Juan Camilo «Cucho» Hernández era el único futbolista cafetero en anotar un triplete en el campeonato Mundial Sub 20 para Colombia, lo hizo contra Tahití en 2019.

Neyser, que oficialmente se escribe Neiser, pero él mismo jugador prefiere escribirlo con y griega, es el primer jugador con un hat-trick en el Mundial sub-20, de cuartos de final en adelante, desde aquel triplete anotado por Oscar con Brasil en la final de 2011 contra Portugal, certamen que justamente se disputó en Colombia.

¿Cuándo y contra quién jugará la Selección Colombia la semifinal?

Ahora, el combinado patrio se alista para afrontar una histórica semifinal en este certamen tras 22 años, toda vez que la única ocasión en haber visitado dicha instancia en un Mundial Sub 20, fue en los Emiratos Árabes en 2003, cuando el equipo dirigido por Reinaldo Rueda sucumbió en aquel momento contra la España de Andrés Iniesta.

Ahora, este equipo de César Torres buscará revancha y, de paso, escribir de una buena vez por todas historia pura para Colombia en esta categoría el próximo miércoles 15 de octubre en la capital, Santiago de Chile, cuando mida fuerzas contra quien resulte ganador entre Argentina y México.