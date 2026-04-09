La Selección Colombia Sub-17 vivió una jornada complicada en el Sudamericano de la categoría tras enfrentar a Uruguay en su tercer partido del Grupo A. El equipo dirigido por Freddy Hurtado cayó por 0-2 en un encuentro en el que el rival fue más efectivo frente al arco y terminó llevándose tres puntos clave en la tabla de posiciones.

Este resultado modificó el panorama del grupo y dejó a la Tricolor en una posición intermedia en la clasificación. Aun así, el equipo colombiano sigue con opciones de avanzar en el torneo y llegar a la fase decisiva del certamen, dependiendo de lo que ocurra en la última fecha de la fase de grupos.

Resultado de la Selección Colombia Sub-17 vs Uruguay en el Sudamericano

El compromiso entre Colombia y Uruguay representaba un duelo directo en la pelea por los primeros lugares del Grupo A. Sin embargo, el conjunto uruguayo logró imponerse por 0-2 gracias a una destacada actuación de Thiago Brizuela. El delantero uruguayo marcó los dos goles del encuentro y terminó siendo la figura del partido. Uruguay aprovechó mejor sus momentos ofensivos y logró controlar el desarrollo del juego después de ponerse en ventaja.

Colombia intentó reaccionar en varios pasajes del encuentro, pero no consiguió convertir las oportunidades que generó. La falta de eficacia en el último tramo del campo terminó marcando la diferencia en el resultado final. Para la Tricolor, esta derrota significó un freno en su camino dentro del torneo, aunque todavía mantiene posibilidades de clasificación en la última jornada.

Tabla de posiciones del Grupo A en el Sudamericano Sub-17

Tras el resultado del partido entre Colombia y Uruguay, así quedó la tabla de posiciones del Grupo A del Sudamericano Sub-17:

Ecuador – 7 puntos (3 partidos) Uruguay – 5 puntos (4 partidos) Selección Colombia – 4 puntos (3 partidos) Paraguay – 1 punto (2 partidos) Chile – 1 punto (2 partidos)

Ecuador se mantiene como líder del grupo gracias a su rendimiento consistente en las primeras jornadas. Uruguay, con el triunfo frente a Colombia, logró escalar hasta la segunda posición y quedó bien perfilado para buscar la clasificación.

La Selección Colombia aparece en el tercer lugar con cuatro puntos en tres partidos disputados. Esta posición mantiene al equipo en la lucha por avanzar, aunque ahora necesitará sumar en la última fecha para asegurar su lugar en la siguiente fase o al menos mantenerse en zona de playoff.

Qué le falta a la Selección Colombia Sub-17 en el Sudamericano

El calendario del Grupo A aún tiene un capítulo decisivo por jugarse y será determinante para definir el futuro de la Selección Colombia en el torneo. La Tricolor disputará su último partido de la fase de grupos el 12 de abril frente a Paraguay, en un compromiso que se jugará en Ypané. Ese encuentro será clave para las aspiraciones del equipo colombiano.

Dependiendo del resultado, Colombia podría mantenerse en la pelea por uno de los dos primeros puestos del grupo o asegurar su lugar en la zona de playoff para la clasificación al Mundial Sub-17. El cuerpo técnico encabezado por Freddy Hurtado tendrá que preparar un partido en el que el margen de error será mínimo. La victoria aparece como el objetivo principal para garantizar la continuidad del equipo en el torneo.

Cómo se define la clasificación al Mundial Sub-17 en 2026

El Sudamericano Sub-17 tiene un formato que mantiene la competencia abierta hasta el final de la fase de grupos. Cada posición dentro de la tabla tiene consecuencias directas en el camino hacia el Mundial.

El sistema establece que:

Los dos primeros equipos de cada grupo avanzan a la fase final del torneo y aseguran su cupo en el Mundial Sub-17.

Los equipos que terminen en el tercer y cuarto lugar disputarán una ronda de playoffs para intentar quedarse con los últimos cupos disponibles para la Copa del Mundo.

Esto significa que cada punto puede resultar determinante en la tabla. En el caso de Colombia, terminar entre los dos primeros garantizaría el objetivo principal, mientras que un tercer o cuarto lugar mantendría viva la posibilidad a través de la repesca.

El desafío para el equipo de Freddy Hurtado

A pesar del tropiezo ante Uruguay, la Selección Colombia Sub-17 sigue dependiendo de sí misma para mantenerse en la pelea dentro del Sudamericano. El partido frente a Paraguay será una prueba definitiva para el grupo que dirige Freddy Hurtado.

Este tipo de torneos suele marcar el inicio del recorrido internacional para muchos jugadores jóvenes. Para varios integrantes de la Tricolor, el Sudamericano representa una vitrina importante para mostrar su talento y comenzar a proyectarse dentro del fútbol profesional.

Con un grupo todavía abierto y varios equipos peleando por la clasificación, la última jornada del Grupo A promete ser decisiva para determinar qué selecciones continúan en la lucha por el título y por un lugar en el Mundial Sub-17.