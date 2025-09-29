El Mundial Sub-20 de la FIFA en Chile ya está en marcha. El certamen internacional comenzó el sábado con los duelos Corea vs. Ucrania y Japón vs. Egipto, y este lunes 29 de septiembre será el turno de la Selección Colombia, que debutará frente a Arabia Saudita en el Grupo F.

Mientras rueda el balón en la primera jornada, el portal especializado Transfermarkt publicó el ranking de las selecciones más valiosas de la competencia. Allí, la Tricolor aparece en el top 10, con una valoración destacada aunque distante de los primeros lugares.

Selección Colombia en el ranking de las más valiosas

La Selección Colombia Sub-20 ocupa la novena casilla con un valor de mercado de 9.9 millones de euros. El listado es liderado por Argentina, cuyo plantel está cotizado en 61.8 M€. En el podio también figuran Brasil (40.9 M€) y España (38.4 M€).

Además de esas selecciones, superan a Colombia Estados Unidos, México, Italia, Francia y Paraguay. El top 10 lo completa Marruecos.

Óscar Perea, el jugador más valioso de la Tricolor

El entrenador César Torres convocó 21 futbolistas para la cita mundialista. Entre ellos, el de mayor cotización es Óscar Perea, extremo del Avs Futebol de Portugal, quien alcanza los 2 millones de euros y está llamado a ser una de las figuras del torneo.

En el segundo lugar aparece Neiser Villarreal con un valor de 1.8 M€, delantero que se sumará al Cruzeiro una vez culmine su contrato con Millonarios FC. Más atrás se ubican Jordan García, Jordan Barrera y Emilio Aristizábal, todos con una valoración de 1 millón de euros.

Figuras a seguir en la Selección Colombia

El proceso de César Torres mantiene la base del equipo que logró el tercer lugar en el Sudamericano Sub-20 de Venezuela. Además de Óscar Perea, entre los jugadores a seguir también se destacan:

Neiser Villarreal : goleador del Sudamericano con 8 anotaciones, vuelve tras una lesión.

: goleador del Sudamericano con 8 anotaciones, vuelve tras una lesión. Emilio Aristizábal : heredero del olfato goleador de su padre, Víctor Hugo Aristizábal, y figura en Fortaleza CEIF.

: heredero del olfato goleador de su padre, Víctor Hugo Aristizábal, y figura en Fortaleza CEIF. Jordan Barrera: mediocampista del Botafogo, pieza clave en el esquema del técnico, César Torres.

Calendario de Colombia en el Mundial Sub-20

Partido 1: Colombia vs. Arabia Saudita , 29 de septiembre, 6:00 p.m. (hora colombiana), estadio Fiscal – Talca.

, 29 de septiembre, 6:00 p.m. (hora colombiana), estadio Fiscal – Talca. Partido 2: Colombia vs. Noruega , 2 de octubre, 3:00 p.m. (hora colombiana), estadio Fiscal – Talca.

, 2 de octubre, 3:00 p.m. (hora colombiana), estadio Fiscal – Talca. Partido 3: Colombia vs. Nigeria, 5 de octubre, 6:00 p.m. (hora colombiana), estadio Fiscal – Talca.

Historia de Colombia en Mundiales Sub-20

Desde su primera aparición en 1985, la Selección Colombia Sub-20 ha tenido participaciones destacadas, incluyendo un podio histórico en 2003. Así ha sido su recorrido: