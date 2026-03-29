A 80 días del debut en el Mundial 2026, la Selección Colombia atraviesa un momento que invita al análisis. Más allá de la clasificación lograda y del talento individual en su plantel, los recientes resultados han encendido señales de alerta en la recta final de preparación.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega a este tramo con una base consolidada, pero con interrogantes que surgen tras enfrentar rivales de mayor exigencia. La diferencia entre lo mostrado ante selecciones de menor nivel y lo ocurrido frente a equipos europeos deja una sensación clara: el margen de mejora sigue siendo amplio.

Resultados recientes de la Selección Colombia: una racha que genera dudas

El rendimiento reciente de la Selección Colombia refleja un panorama irregular. En sus últimos 14 partidos, el equipo solo ha conseguido 5 victorias, un dato que empieza a pesar en el análisis global. Los triunfos fueron ante Bolivia, Venezuela, México, Nueva Zelanda y Australia, rivales con distintos niveles de competitividad.

Sin embargo, al subir la exigencia, los resultados cambiaron. Las derrotas ante Croacia (2-1) y Francia (3-1) marcaron un punto de inflexión. Fueron los rivales más fuertes en este ciclo y evidenciaron falencias que no habían sido tan visibles en otros encuentros.

Selección Colombia vs Europa: el punto débil en la preparación

Uno de los aspectos más llamativos en este tramo es el rendimiento ante selecciones europeas. En los partidos ante Croacia y Francia, Colombia no logró sostener su nivel competitivo.

Ante Croacia, el equipo empezó ganando, pero no pudo mantener la ventaja. Frente a Francia, el resultado fue más contundente en contra, con un rival que aprovechó mejor sus oportunidades.

Estos encuentros dejaron en evidencia dificultades en defensa, problemas para sostener la intensidad y falta de eficacia en momentos clave. Son aspectos que, en un Mundial, suelen ser determinantes.

Una base sólida, pero con niveles individuales en deuda

A pesar de los resultados, Colombia mantiene una estructura de equipo reconocible. La base titular ha tenido continuidad y hay una idea de juego clara. Sin embargo, el nivel individual de varios jugadores genera preocupación.

En partidos de alta exigencia, algunos futbolistas no han logrado replicar su rendimiento habitual, lo que impacta directamente en el funcionamiento colectivo. Este contraste entre el potencial del plantel y el rendimiento reciente es uno de los principales temas a resolver en la recta final hacia el Mundial.

El calendario de la Selección Colombia antes del Mundial 2026

El equipo aún tiene margen para ajustar detalles antes de su debut en la Copa del Mundo. En las próximas fechas disputará dos amistosos más que serán clave para afinar el rendimiento.

Los partidos confirmados son:

Colombia vs Costa Rica – 29 de mayo

Colombia vs Jordania – 7 de junio

Estos encuentros servirán para probar variantes, consolidar la nómina y llegar con mejores sensaciones al inicio del torneo.

El debut de Colombia en el Mundial 2026

La Selección Colombia debutará el 17 de junio ante Uzbekistán, en el inicio de su participación en el Grupo K. Este partido marcará el punto de partida en una Copa del Mundo en la que el equipo buscará volver a ser protagonista, como lo fue en Brasil 2014. El contexto no es menor: llegará tras una preparación con altibajos, lo que hace aún más importante el trabajo en estos últimos días.

Colombia a 80 días del Mundial: un equipo entre expectativa y realidad

El panorama actual de la Selección Colombia combina ilusión y preocupación. Por un lado, cuenta con un plantel talentoso, experiencia internacional y una base consolidada. Por otro, los resultados recientes y el rendimiento ante rivales de alto nivel dejan dudas.

Los próximos amistosos serán determinantes para ajustar el rumbo y recuperar confianza. La diferencia entre lo mostrado hasta ahora y lo que exige un Mundial obliga a dar un paso adelante. A 80 días del debut, Colombia se encuentra en un punto clave: con tiempo para corregir, pero también con la urgencia de demostrar que está lista para competir al máximo nivel en la Copa del Mundo 2026.