La Selección Colombia se juega un partido fundamental en su camino hacia el Mundial 2026. En el estadio Metropolitano de Barranquilla, recibirá a Paraguay por la jornada 14 de las Eliminatorias Sudamericanas, con la posibilidad de consolidarse en los puestos de clasificación directa. La pregunta que muchos se hacen es si una victoria ante el conjunto guaraní garantizaría matemáticamente el tiquete a la Copa del Mundo.

La realidad es que, aunque un triunfo representaría un paso muy importante, Colombia NO clasificaría de manera directa al Mundial con solo ganarle a Paraguay. A la Eliminatoria le quedarán cuatro fechas por disputarse después de esa jornada, por lo que no hay margen para asegurar la clasificación definitiva todavía. Sin embargo, el resultado podría marcar la diferencia entre mantener la pelea por un cupo directo o quedar expuesto al riesgo del repechaje. Sin que sea una fórmula exacta, la clasificación a la Copa del Mundo se confirmaría con 26 o 27 puntos.

La tabla de posiciones de la Eliminatoria antes del duelo clave

Con 13 fechas disputadas, esta es la tabla de posiciones actual en la clasificatoria de Conmebol:

Argentina: 28 puntos Ecuador: 22 puntos Brasil: 21 puntos Uruguay: 20 puntos Paraguay: 20 puntos Selección Colombia: 19 puntos Bolivia: 13 puntos Venezuela: 12 puntos Perú: 10 puntos Chile: 9 puntos

Una victoria de la Selección Colombia ante Paraguay la llevaría a 22 puntos, lo que podría ubicarla entre los tres primeros lugares, dependiendo de otros resultados. Además, le sacaría un par de puntos de ventaja a Paraguay, uno de sus rivales directos por la clasificación. En ese caso, la Tricolor podría cerrar la jornada en el tercer o cuarto lugar, tomando impulso para encarar el tramo final con más tranquilidad.

Los partidos restantes de la Selección Colombia tras esta jornada

A la Eliminatoria sudamericana le quedarán cuatro fechas luego del juego ante Paraguay. Con 12 puntos por disputar después de esta jornada, los equipos necesitarán mantenerse en racha para asegurar su clasificación directa. En el caso de la Selección Colombia, sumar 3 puntos ahora no garantiza matemáticamente la presencia en el Mundial, pero la acercaría mucho al objetivo.

La clasificación directa está reservada para los seis primeros equipos de la tabla, mientras que el séptimo tendrá la opción del repechaje. Es por eso que cada victoria se vuelve crucial para mantener distancia sobre los perseguidores. Bolivia, Venezuela, Perú y Chile aún conservan opciones matemáticas y podrían recortar distancias dependiendo de sus propios resultados. A la Selección Colombia le quedan estos partidos en la Eliminatoria: Paraguay (local), Perú (local), Argentina (visitante), Bolivia (local) y Venezuela (visitante).

Un triunfo clave para la clasificación y la confianza

Vencer a Paraguay en Barranquilla no garantizará el cupo directo, pero sí representará un golpe anímico fundamental para el equipo de Néstor Lorenzo. Además, se trataría de un triunfo ante un rival directo en la lucha por la zona alta de la tabla. La victoria permitiría, incluso, tomar distancia de los puestos de repechaje y acercarse al grupo de selecciones con boleto asegurado.

La jornada también incluye partidos clave como Argentina vs. Brasil, Chile vs. Ecuador, Bolivia vs. Uruguay y Venezuela vs. Perú, todos con implicaciones directas para la clasificación. Cualquier combinación de resultados podría modificar las posiciones, pero lo claro es que Colombia necesita sumar para consolidar su candidatura al Mundial.

En síntesis, una victoria ante Paraguay no implica clasificación automática, pero será una pieza vital dentro del camino restante. La Selección Colombia se prepara para dar un paso más rumbo a Norteamérica 2026, y hacerlo con tres puntos en casa sería la mejor forma de seguir construyendo ese objetivo.