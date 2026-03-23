La más reciente convocatoria de la Selección Colombia volvió a encender un debate que lleva años sin resolverse. El nombre de Sebastián Villa reapareció con fuerza en el radar mediático, pero nuevamente quedó fuera de la lista definitiva, pese a su destacado presente en el fútbol argentino.

El extremo, hoy figura en Independiente Rivadavia, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, con liderazgo y rendimiento sostenido. Sin embargo, el técnico Néstor Lorenzo optó por mantener su línea de trabajo, priorizando el proceso sobre el momento individual.

Lorenzo habló claro desde Estados Unidos

Desde la concentración en Orlando, donde el equipo prepara los amistosos ante las selecciones de Croacia y Francia, el entrenador concedió una entrevista exclusiva a Gol Caracol, en diálogo con el periodista Diego Alberto.

Allí, Lorenzo despejó cualquier tipo de especulación sobre el caso Villa y sorprendió con una postura abierta, aunque firme.

“Villa como dices ha evolucionado mucho”, comenzó señalando el técnico, reconociendo el nivel actual del jugador.

Pero luego fue más allá, abordando el tema extradeportivo que ha marcado la carrera del atacante en los últimos años: “Pasó por un proceso difícil de su vida, a lo mejor con responsabilidad, pero ha pagado. Con la justicia no tiene ninguna deuda, yo no soy quien para juzgar una relación que fue marital más que nada, con su mujer”.

Estuvo en el radar… pero no alcanzó

Uno de los puntos más reveladores de la entrevista fue la confirmación de que Sebastián Villa sí estuvo en consideración para esta convocatoria.

“Volvió a estar en el espectro de la Selección Colombia, por rendimiento futbolístico”, afirmó Lorenzo, dejando claro que el nivel deportivo del jugador sí fue valorado.

Incluso, el entrenador fue más preciso al revelar que el atacante antioqueño hizo parte del grupo ampliado:

“Estuvo bloqueado”.

Sin embargo, la decisión final pasó por un análisis más profundo dentro del cuerpo técnico:

“Luego analizamos las posibilidades y los compañeros con los que compite por el puesto, y en ese sentido no fue convocado, pero estuvo bloqueado por primera vez”.

Competencia interna y una idea de juego innegociable

Más allá del caso puntual de Villa, la decisión de Lorenzo responde a una lógica que ha sostenido desde su llegada: la fidelidad al grupo y al funcionamiento colectivo.

En ese contexto, nombres como Jáminton Campaz, Jhon Arias o incluso Rafael Santos Borré han mantenido su lugar dentro de la estructura, más allá de altibajos en sus clubes.

La competencia en los extremos es alta, y el cuerpo técnico parece priorizar perfiles que ya conocen el sistema, que cumplen funciones tácticas específicas y que, además, encajan dentro del equilibrio emocional del grupo.

Jugadores como Johan Carbonero o Carlos Andrés Gómez también han ganado terreno en esa disputa silenciosa por un lugar en la lista definitiva al Mundial.

El peso del pasado sigue presente

Aunque Lorenzo evitó juzgar directamente el pasado de Villa, es evidente que su historia extradeportiva sigue siendo un factor imposible de ignorar.

El atacante estuvo involucrado en procesos judiciales durante su etapa en Boca Juniors, situación que lo alejó no solo de la Selección, sino también de la élite del fútbol durante un tiempo.

Hoy, con ese capítulo aparentemente cerrado y un presente sólido, el interrogante sigue abierto: ¿es suficiente el rendimiento para volver, o hay elementos que pesan más en la toma de decisiones?

Un cierre de preparación con pocas oportunidades

A la Selección Colombia le quedan muy pocos ensayos antes del Mundial 2026. Los duelos ante Croacia y Francia, sumados al partido de despedida contra Costa Rica en Bogotá, serán las últimas pruebas antes de la competencia oficial.

El equipo integrará el Grupo K junto a la Selección de Portugal, Selección de Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Nueva Caledonia, Jamaica y Congo.

En ese escenario, cada decisión pesa más. Cada convocatoria se analiza con lupa.

Y mientras el equipo se consolida, el caso de Sebastián Villa queda como una de las grandes incógnitas del proceso: un jugador en gran momento, que volvió a estar cerca… pero que aún no logra cruzar la última barrera para regresar a la Tricolor.