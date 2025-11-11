El Mundial Sub-17 de Catar 2025 cerró su fase de grupos este martes 11 de noviembre y la Selección Colombia ya tiene definido su camino en los dieciseisavos de final. El equipo dirigido por Freddy Hurtado enfrentará a Francia, una de las potencias europeas de la categoría, en un duelo que promete emociones fuertes.

El combinado nacional terminó segundo en su grupo tras empatar 1-1 con Alemania, igualar 0-0 con El Salvador y vencer 2-0 a Corea del Norte, resultados que le permitieron clasificar como uno de los mejores segundos del torneo.

Colombia enfrentará a Francia en dieciseisavos

El choque entre Colombia y Francia se disputará el jueves 13 de noviembre en el Aspire Zone de Doha (Catar), con horario por confirmar. El ganador de esta llave se enfrentará en los octavos de final al vencedor del duelo entre Brasil y Paraguay.

Por su parte, los galos llegan tras un grupo muy parejo: vencieron 2-0 a Chile, empataron 0-0 con Canadá y perdieron 1-0 ante Uganda. A pesar de la igualdad en puntos (4) con todos los equipos del grupo K, Francia fue primera por diferencia de gol de +1.

Un formato histórico inspirado en el Mundial 2026

Para esta edición del Mundial Sub-17, la FIFA implementó un formato inédito con 32 selecciones, replicando el sistema que se usará en el Mundial de mayores 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Clasificaron las primeras y segundas de cada grupo, junto con las ocho mejores terceras.

Inicialmente, Colombia debía enfrentar a Alemania, pero debido a que ya se habían cruzado en fase de grupos, la organización modificó el emparejamiento y el rival pasó a ser Francia, en cumplimiento del reglamento que evita repetir enfrentamientos en esta ronda.

Enfrentamientos de dieciseisavos de final del Mundial Sub-17