La Selección Colombia dirigida por Néstor Gabriel Lorenzo llega con la moral elevada a su segundo amistoso de la fecha FIFA de octubre: este martes se enfrenta a Canadá en Harrison (Estados Unidos) tras la exhibición del pasado sábado en Arlington, donde vapuleó 4-0 a México. Con 13 goles anotados en sus últimos 3 partidos, la Tricolor confirma que la era Lorenzo, al menos en choques amistosos, ostenta números impecables y una idea de juego muy consolidada.

El inicio de la era Lorenzo y su récord en amistosos

Néstor Lorenzo fue designado como entrenador de la Selección Colombia el 2 de junio de 2022 y debutó oficialmente el 24 de septiembre de 2022, con una victoria 4-1 sobre Guatemala. Desde entonces, y hasta el amistoso ante México el pasado sábado11 de octubre de 2025, Lorenzo ha dirigido 39 partidos, de los cuales 15 fueron de carácter amistoso.

A continuación, repasamos la trayectoria de los juegos amistosos bajo la batuta del seleccionador argentino, los números más relevantes y algunas curiosidades que dejan estos resultados en la antesala del Mundial 2026.

Todos los amistosos de la Selección Colombia con Néstor Lorenzo

24 de septiembre de 2022 — East Rutherford (EE. UU.) — Colombia 4 – 1 Guatemala

— East Rutherford (EE. UU.) — 27 de septiembre de 2022 — Santa Clara (EE. UU.) — México 2 – 3 Colombia

— Santa Clara (EE. UU.) — 19 de noviembre de 2022 — Fort Lauderdale (EE. UU.) — Colombia 2 – 0 Paraguay

— Fort Lauderdale (EE. UU.) — 28 de enero de 2023 — Carson (EE. UU.) — Estados Unidos 0 – 0 Colombia

— Carson (EE. UU.) — 24 de marzo de 2023 — Ulsan (Corea del Sur) — Corea del Sur 2 – 2 Colombia

— Ulsan (Corea del Sur) — 28 de marzo de 2023 — Osaka (Japón) — Japón 1 – 2 Colombia

— Osaka (Japón) — 16 de junio de 2023 — Valencia (España) — Colombia 1 – 0 Irak

— Valencia (España) — 20 de junio de 2023 — Gelsenkirchen (Alemania) — Alemania 0 – 2 Colombia

— Gelsenkirchen (Alemania) — 10 de diciembre de 2023 — Fort Lauderdale (EE. UU.) — Colombia 1 – 0 Venezuela

— Fort Lauderdale (EE. UU.) — 16 de diciembre de 2023 — Los Ángeles (EE. UU.) — México 2 – 3 Colombia

— Los Ángeles (EE. UU.) — 22 de marzo de 2024 — Londres (Inglaterra) — España 0 – 1 Colombia

— Londres (Inglaterra) — 26 de marzo de 2024 — Madrid (España) — Rumania 2 – 3 Colombia

— Madrid (España) — 8 de junio de 2024 — Landover (EE. UU.) — Estados Unidos 1 – 5 Colombia

— Landover (EE. UU.) — 15 de junio de 2024 — East Hartford (EE. UU.) — Colombia 3 – 0 Bolivia

— East Hartford (EE. UU.) — 11 de octubre de 2025 — Arlington (EE. UU.) — México 0 – 4 Colombia

Balance general (amistosos)

15 partidos

13 triunfos ( 36 goles anotados )

( ) 2 empates

0 derrotas (11 goles recibidos)

Lo más destacado y curiosidades que deja la estadística

Triunfos ante campeonas del mundo: Entre los resultados más relevantes figuran las victorias sobre España y Alemania —esta última lograda en suelo alemán—, señales claras de que el equipo responde en escenarios de alto nivel.

Entre los resultados más relevantes figuran las victorias sobre y —esta última lograda en suelo alemán—, señales claras de que el equipo responde en escenarios de alto nivel. Dominio sobre México en suelo estadounidense: Colombia venció a México en tres ocasiones en condición de visitante (en Estados Unidos) y se impuso a tres entrenadores distintos: Gerardo Martino , Jaime Lozano y Javier Aguirre . Aunque los partidos se disputaron en territorio estadounidense, las graderías estuvieron atiborradas de hinchas mexicanos; Colombia fue visitante en la tribuna pero logró imponerse con claridad.

Colombia venció a en tres ocasiones en condición de visitante (en Estados Unidos) y se impuso a tres entrenadores distintos: , y . Aunque los partidos se disputaron en territorio estadounidense, las graderías estuvieron atiborradas de hinchas mexicanos; Colombia fue visitante en la tribuna pero logró imponerse con claridad. Diversidad de rivales: La era Lorenzo muestra un abanico amplio de rivales —asiáticos, europeos, sudamericanos, norteamericanos, centroamericanos y árabes—; el único continente que falta por enfrentar bajo su mando son las selecciones africanas.

La era Lorenzo muestra un abanico amplio de rivales —asiáticos, europeos, sudamericanos, norteamericanos, centroamericanos y árabes—; el único continente que falta por enfrentar bajo su mando son las selecciones africanas. Pausa de competencia: Hubo más de un año sin amistosos entre el 15 de junio de 2024 (goleada 3-0 a Bolivia) y el reciente triunfo frente a México, una pausa que terminó con un reencuentro contundente para la Tricolor.

Hubo más de un año sin amistosos entre el (goleada 3-0 a Bolivia) y el reciente triunfo frente a México, una pausa que terminó con un reencuentro contundente para la Tricolor. Resultados abultados: Los marcadores más impactantes han sido el 5-1 sobre Estados Unidos (8 de junio de 2024) y el 4-0 ante México (11 de octubre de 2025), dos de las selecciones anfitrionas del Mundial 2026. La tercera anfitriona mundialista es Canadá, el adversario del juego de hoy.

Qué implica todo esto de cara al Mundial 2026

La racha invicta y el poder goleador en amistosos muestran que Lorenzo planifica estas ventanas con seriedad y objetivos concretos: probar sistemas, ajustar piezas y dar confianza a un bloque que ha crecido en confianza y eficacia. La contundencia ofensiva (36 goles en 15 amistosos) y la solidez defensiva (solo 11 goles en contra) son indicadores de equilibrio y madurez táctica.

Hoy, ante Canadá en Harrison, Colombia tendrá la oportunidad de seguir consolidando automatismos, mantener el ritmo competitivo y ofrecer a la afición otra exhibición antes de la recta final hacia el Mundial.