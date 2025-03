La Selección Colombia empató 2-2 ante Paraguay en Barranquilla por las Eliminatorias Sudamericanas y aunque sumó un punto más en la tabla, extendió a cuatro la racha de partidos sin ganar. Aun así, el equipo dejó buenas sensaciones por momentos y volvió a encontrar gol con Jhon Durán, quien fue uno de los nombres propios de la noche.

El delantero del Al Nassr no solo se reportó con una nueva anotación, sino que al finalizar el partido en zona mixta dejó varias frases que marcaron el cierre de la jornada. Con un tono firme y respuestas sin rodeos, Jhon Jáder Durán expuso su visión del momento del equipo, dejando claro que la autocrítica no siempre es el camino cuando el trabajo ha sido honesto.

Las respuestas de Jhon Durán tras el empate de la Selección Colombia

Cuando fue consultado por una posible autocrítica tras el empate, la respuesta de Jhon Durán sorprendió a más de uno: “¿Autocrítica? ¡Ninguna! Trabajamos por el triunfo, corrimos, dimos todo los 90 minutos. Entraron dos, fallamos otras como todo equipo falla”. No hubo medias tintas. Para él, el partido fue una muestra de compromiso, no de frustración.

Más que una negación a reconocer errores, la postura del atacante es una forma de proteger al grupo. En un entorno donde la crítica puede desbordarse tras una mala racha, Durán prefirió valorar el esfuerzo colectivo por encima del resultado. La Selección, aunque no gana desde hace cuatro fechas, sigue peleando cada balón con la misma intensidad y se mantiene firme en la pelea por el cupo en la Copa del Mundo.

Jhon Durán: «La Selección Colombia ni antes era Dios, ni ahora es el diablo»

Durán también dejó una de las frases más potentes de la noche: “Antes ganábamos y no éramos Dios, y ahora no somos el diablo. Hay que aprender a tratar un poco”. Un llamado a la mesura, a la lectura equilibrada del rendimiento y a evitar los extremos. El mensaje caló porque parte de una realidad conocida: cuando la Selección gana, todo es aplauso. Cuando no, todo se cuestiona.

Al decir que “es normal” que se gane, se empate o se pierda, el delantero recuerda que el fútbol no es una ciencia exacta. Reconoce que el momento actual no es el mejor, pero también invita a confiar en el proceso. Las Eliminatorias son largas y complejas, y Colombia aún tiene margen para levantarse y volver a sumar de a tres.

Jhon Durán y sus respuestas a los cuestionamientos a la Tricolor

A sus 21 años, Jhon Durán habla como un jugador con recorrido. No esquiva las cámaras ni las preguntas incómodas. Por el contrario, se planta con firmeza para defender el trabajo del equipo. Devuelve los cuestionamientos para dar su opinión. En esta ocasión, luego del duelo ante Paraguay, su intervención buscó ser honesta. Quiso evitar polémica y dejar claro que el vestuario está unido, consciente y comprometido.

Durán invita a que el análisis se haga con equilibrio, entendiendo que hay momentos de acierto y otros de dificultad. En Barranquilla volvió al gol y habló como alguien que siente el peso de la camiseta sin miedo, con naturalidad y carácter. Así, sus palabras ayudan a entender también cómo se vive desde adentro esta etapa del camino al Mundial.