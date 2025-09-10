La Selección Colombia cerró con broche de oro su clasificación al Mundial 2026. Y en medio de la euforia, un nombre volvió a brillar con fuerza: James Rodríguez. El capitán de la Tricolor no solo fue decisivo en la construcción de juego, sino que además alcanzó un récord exclusivo que lo consolida como uno de los futbolistas más influyentes de la Eliminatoria sudamericana.

A los 34 años, James demostró que la edad no es un impedimento cuando el talento y la visión de juego siguen intactos. Con un total de 7 asistencias, fue el máximo asistente del torneo clasificatorio, un registro que ningún otro jugador logró alcanzar. Este logro reafirma su vigencia y lo convierte en el cerebro indiscutido del ataque colombiano.

James Rodríguez, máximo asistente de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial 2026

El nuevo récord que alcanzó James Rodríguez en la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026 fue el de líder absoluto de asistencias. Ningún otro futbolista logró igualar sus 7 pases de gol, cifra que lo puso por encima de referentes y estrellas de talla mundial.

Su capacidad para leer el juego, ejecutar el pase final y conectar con futbolistas como Luis Díaz, Jhon Córdoba, Luis Javier Suárez, entre otros, hizo de James el arquitecto de gran parte de los goles de Colombia durante la clasificación.

Tabla de asistencias en la Eliminatoria al Mundial 2026

Estos fueron los principales jugadores que compitieron por el liderato de asistencias:

James Rodríguez (Colombia): 7 asistencias Maximiliano Araujo (Uruguay): 5 asistencias Yeferson Soteldo (Venezuela): 4 asistencias Neymar (Brasil): 3 asistencias Nicolás De la Cruz (Uruguay): 3 asistencias Lionel Messi (Argentina): 3 asistencias Darwin Núñez (Uruguay): 3 asistencias Roberto Fernández (Bolivia): 3 asistencias Enzo Fernández (Argentina): 3 asistencias Julián Álvarez (Argentina): 3 asistencias Moisés Caicedo (Ecuador): 3 asistencias

La diferencia es clara: James dominó con amplitud y cerró como el único en superar la barrera de las seis asistencias.

James Rodríguez también fue líder de asistencias en la Copa América 2024

El protagonismo de James no se limita a la Eliminatoria. En la Copa América 2024 también había sido el máximo asistente, con 6 pases de gol, liderando la tabla de esa competencia y reafirmando su influencia en la Tricolor.

Ese registro, sumado al de las Eliminatorias, confirma que el 10 colombiano atraviesa un segundo aire con la Selección, capaz de marcar diferencias en partidos de alta exigencia y mantener su protagonismo en el fútbol sudamericano.

La vigencia de James Rodríguez a los 34 años

Con 34 años, James sigue vigente en el más alto nivel. Aunque su carrera a nivel de clubes ha tenido altibajos, cada vez que se pone la camiseta de la Selección Colombia demuestra por qué sigue siendo fundamental. Su jerarquía, experiencia y capacidad para resolver con talento marcan la diferencia en partidos cerrados.

El récord de asistencias logrado en la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026 no solo refleja su aporte estadístico, sino también su rol como líder dentro del vestuario y guía para las nuevas generaciones de futbolistas colombianos.

El legado de James Rodríguez en la Selección Colombia

El registro exclusivo de James como máximo asistente de la Eliminatoria amplía su legado en la historia de la Selección Colombia. Ningún otro futbolista del país había conseguido liderar esta estadística en un proceso premundialista, lo que lo coloca en un lugar único dentro de la Tricolor.

Con sus 7 asistencias, más las 6 de la Copa América 2024, James Rodríguez reafirma que su nombre seguirá siendo sinónimo de calidad y trascendencia en la selección nacional. A los 34 años, sigue escribiendo capítulos históricos y confirma que su vigencia está más que intacta.

Otros récords históricos de James Rodríguez con la Selección Colombia

La carrera de James Rodríguez con la Selección Colombia está marcada por hitos que lo convierten en uno de los futbolistas más grandes de la historia del país. Fue el colombiano que ganó el Balón de Oro de una Copa América (edición 2024), donde además terminó como líder de asistencias del torneo y pieza clave en la actuación de la Tricolor. Ese reconocimiento lo consolidó como el jugador más influyente del continente en aquel certamen.

Otro de sus registros lo tiene en las Eliminatorias Sudamericanas: James es el colombiano con más goles en toda la historia del torneo clasificatorio. Con sus anotaciones, superó a referentes históricos como Radamel Falcao García y Arnoldo Iguarán, dejando una marca difícil de igualar. A ello se suma un título mundial inolvidable: en Brasil 2014, se convirtió en el máximo goleador de la Copa del Mundo, anotando seis tantos y poniendo a Colombia en los cuartos de final por primera vez.

Además, James Rodríguez es el único colombiano en ganar el Premio Puskás de la FIFA, galardón que recibió por su inolvidable golazo de volea contra Uruguay en el Mundial de Brasil 2014. Ese tanto no solo fue elegido como el mejor del año en todo el planeta, sino que quedó grabado en la memoria colectiva como una de las joyas más grandes en la historia de los mundiales. Con estos logros, James reafirma un legado que trasciende generaciones.