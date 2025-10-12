La Selección Colombia atraviesa uno de los momentos más inspirados desde la llegada de Néstor Lorenzo al banquillo. El conjunto Tricolor reafirmó su poder ofensivo tras golear con contundencia 4-0 a México en un amistoso disputado en Texas, resultado que consolida su identidad de juego y su solidez de cara al Mundial 2026. Con este triunfo, el combinado nacional alcanza una marca notable: 13 goles en sus últimos tres partidos, una cifra que lo ratifica como el equipo más goleador de la era Lorenzo.

Colombia impuso condiciones desde el arranque

El equipo colombiano salió con determinación al terreno de juego y muy pronto mostró su jerarquía. Al minuto 11, James Rodríguez estuvo a punto de abrir el marcador con un potente zurdazo que exigió al portero Luis Malagón. Poco después, a los 16 minutos, el capitán volvió a ser protagonista al ejecutar un centro preciso al área que Jhon Lucumí conectó con la pierna izquierda para marcar el 0-1, encendiendo la alegría de la afición colombiana presente en el AT&T Stadium.

A pesar de la reacción de México, que logró dominar el balón durante varios tramos del primer tiempo, su falta de definición le pasó factura. Colombia, en cambio, mostró eficacia y paciencia, esperando el momento exacto para dar el siguiente golpe.

Luis Díaz y Lerma ampliaron la diferencia con autoridad

En la segunda parte, cuando México adelantaba líneas para buscar el empate, James Rodríguez volvió a marcar la diferencia con su visión de juego. En el minuto 56, filtró un pase milimétrico para Luis Díaz, quien definió con clase ante la salida del arquero para establecer el 0-2.

Desde ese instante, el partido se inclinó completamente a favor de la Tricolor. A los 65 minutos, Jefferson Lerma sacó un derechazo imparable que amplió la cuenta a 0-3, reflejo del dominio total de Colombia en todas las líneas. La goleada se selló en el 87 con una jugada colectiva que terminó en los pies de Johan Carbonero, asistido por Juan Fernando Quintero, para el definitivo 0-4.

Colombia brilla y se consolida como potencia ofensiva

El rendimiento del equipo colombiano en esta etapa es uno de los más destacados de los últimos años. La Selección Colombia no solo suma resultados, sino que muestra una propuesta equilibrada entre solidez defensiva y creatividad ofensiva, pilares que Néstor Lorenzo ha consolidado con éxito.

Mientras tanto, el conjunto mexicano evidenció carencias en defensa y un ataque sin eficacia, incluso cuando tuvo sus mejores oportunidades. Su ocasión más clara llegó en el minuto 90, con un remate de Germán Berterame que estrelló en el poste.

Con este resultado, Colombia continúa afinando detalles de cara a la Copa del Mundo 2026, donde buscará ratificar este gran presente. El próximo martes enfrentará a Canadá, mientras que México hará lo propio ante Ecuador, ambos en compromisos de preparación.

México 0 – 4 Colombia: Ficha técnica

México (0): Luis Malagón; Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez; Erik Lira (Carlos Rodríguez, m.71), Marcel Ruiz (Hirving Lozano, m.57), Orbelín Pineda (Erick Sánchez, m.57); Santiago Giménez (Germán Berterame, m.67), Alexis Vega (Julián Quiñones, m.67), Diego Laínez (Luis Romo, m.57).

Seleccionador: Javier Aguirre.

Colombia (4): David Ospina; Jhon Lucumí, Willer Ditta, Álvaro Angulo, Daniel Muñoz; James Rodríguez (Juan Fernando Quintero, m.69), Kevin Castaño (Juan Camilo Portilla, m.86), Jefferson Lerma (Richard Ríos, m.86), Luis Suárez (Rafael Borré, m.69), Luis Díaz (Johan Carbonero, m.66), Kevin Serna (Jaminton Campaz, m.66).

Seleccionador: Néstor Lorenzo.

Goles: 0-1, m.16: Jhon Lucumí; 0-2, m.56: Luis Díaz; 0-3, m.65: Jefferson Lerma; 0-4, m.87: Johan Carbonero.

Árbitro: Ismaeil Elfath (Estados Unidos). Amonestó a Ruiz, Sánchez, Gallardo y Suárez.

Estadio: AT&T Stadium, Arlington (Texas, EE. UU.).